Gölcük'te kum futbol heyecanı

Gölcük’te yaklaşık 25 yıldır geleneksel olarak düzenlenen Kum Futbol Turnuvası, Değirmendere Yüzbaşılar sahilinde başladı. Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen; gençler ve büyükler olmak üzere iki kategoride oynanan maçlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, turnuvanın açılışına katılarak sporculara başlarılar diledi. Başkan Sezer’in de takip ettiği turnuvada; tribünü dolduran seyirciler, takımlarına maçları boyunca destek verdiler. Çekişmeli geçen maçlarda iki kategoride de sporcular yeteneklerini kum üzerinde sergilediler. 32 takım, 224 sporcunun yer aldığı Kum Futbolu Turnuvası bugün sona erecek.