Eğitimci-Yazar Delibaş’tan söyleşi ve imza günü

Necdet Meriçli’nin başkanlığını yaptığı Derince Lisesi Mezunları Derneği bu kez söyleşi ve imza günü etkinliği gerçekleştirdi. Eğitimci-Yazar Gülseren Delibaş'ın katılımıyla Erdoğan Salman Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen etkinliği Belediye Başkanı Zeki Aygün, Belediye Meclis Üyeleri Kenan Yalçın, Mustafa Morgül, davetliler ve öğrenciler de takip etti. Söyleşiye katılan Başkan Aygün, Derince Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Necdet Meriçli ve konuk yazar Gülseren Delibaş’ı tebrik ederek, kültürel etkinlikleri desteklediklerini ifade etti.