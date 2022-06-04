Necdet Meriçli’nin başkanlığını yaptığı Derince Lisesi Mezunları Derneği bu kez söyleşi ve imza günü etkinliği gerçekleştirdi. Eğitimci-Yazar Gülseren Delibaş'ın katılımıyla Erdoğan Salman Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen etkinliği Belediye Başkanı Zeki Aygün, Belediye Meclis Üyeleri Kenan Yalçın, Mustafa Morgül, davetliler ve öğrenciler de takip etti. Söyleşiye katılan Başkan Aygün, Derince Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Necdet Meriçli ve konuk yazar Gülseren Delibaş’ı tebrik ederek, kültürel etkinlikleri desteklediklerini ifade etti.
04 Haz 2022 - 15:01- Kültür-Sanat Güncelleme: 04 Haz 2022 - 15:02
Eğitimci-Yazar Delibaş’tan söyleşi ve imza günü
Derince Lisesi Mezunları Derneği tarafından Eğitimci-Yazar Gülseren Delibaş'ın katılımıyla düzenlenen söyleşi ve imza günü, Erdoğan Salman Halk Kütüphanesi’nde gerçekleşti. Belediye Başkanı Zeki Aygün de söyleşiye katıldı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.