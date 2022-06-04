Bağımsız Fotoğrafçılar’ın bu haftaki konuğu Dr. Uzun

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği’nin her hafta düzenlediği söyleşinin bu haftaki konuğu Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. İmran Uzun oldu. Dr. İmran Uzun, "Ağrı Dağı Tırmanışı" isimli sunumunda hem teknik açıdan bir tırmanışın nasıl yapıldığına dair bilgiler verirken hem de sanatsal açıdan güzel kareleriyle izleyiciler ile birlikte oldu. Soru cevap şeklinde devam eden söyleşide farklı bilgiler edinildi. Etkinlik, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Keskin’in teşekkür belgesini sunması ve hep birlikte anı ölümsüzleştiren bir fotoğraf karesi ile sonlandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.