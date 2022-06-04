04 Haz 2022 - 15:01- Spor G: 04 Haz 2022 - 15:02

Bağımsız Fotoğrafçılar’ın bu haftaki konuğu Dr. Uzun
Bağımsız Fotoğrafçılar’ın bu haftaki konuğu Dr. Uzun mask
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Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği’nin her hafta düzenlediği söyleşinin bu haftaki konuğu Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. İmran Uzun oldu. Dr. İmran Uzun, "Ağrı Dağı Tırmanışı" isimli sunumunda hem teknik açıdan bir tırmanışın nasıl yapıldığına dair bilgiler verirken hem de sanatsal açıdan güzel kareleriyle izleyiciler ile birlikte oldu. Soru cevap şeklinde devam eden söyleşide farklı bilgiler edinildi. Etkinlik, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Keskin’in teşekkür belgesini sunması ve hep birlikte anı ölümsüzleştiren bir fotoğraf karesi ile sonlandı.
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04 Haz 2022 - 15:01 - Spor

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