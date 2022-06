İzmitli 37 muhtar iki dernekten istifa etti

İzmitli muhtarlar arasında 4 aya yakın süredir devam eden huzursuzluk, toplu istifaya dönüştü. Mustafa Ersoy’un başkanı olduğu Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şubesinin ve Kadir Kızıl’ın başkanı olduğu İzmit Muhtarlar Derneğinin çalışmalarından mutsuz olan 37 muhtar toplu olarak istifa etti. Bir hafta önce imza altına alınan karar bugün basına duyuruldu. Daha önce istifa etmiş ya da hiç derneklere üye olmamış muhtarların da katılımıyla sayıları 50’ye yaklaşan muhtarlar, İzmit Muhtarlar Platformunu oluşturdu.

MUHTAR DERNEKLERİ BAĞIMSIZ OLAMADILAR

Açıkladıkları basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi; “Muhtar Derneklerimizin yönetimlerini uzun süreden bu yana izliyoruz. Biz muhtarlar olarak bir bütünlük içinde hareket etmek adına İzmit Muhtarları Platformunu hayata geçirdik. Muhtar derneklerimiz ne yazık ki bağımsızlıklarını ortaya koymakta zorlandılar. Oysaki biz muhtarlar, siyasi kimliklerimizle seçimlere girmiyoruz. Ayrıca biz muhtarlar için her belediye başkanımız, kamudaki her bürokratımız değerlidir. Her biri bizlerin değeridir. Muhtar derneklerimiz ne yazık ki bizlerin hassasiyetlerini anlamadıkları gibi uyarılarımızı da dikkate almadılar.

“YENİ PLATFORM KURDUK”

Üzerlerine vazife olmayan tutumları ile bizleri zor duruma soktular. Defalarca bölünüp parçalanma adına görüşler bildirildi. Bu konulardan birçok muhtarımız muzdarip oldu. Derneklerimizin tarafgir davranmaları ve kırgınlıkları, yanlış anlamaları, önyargıları da bir tarafa bırakarak güzel bir birliktelik için İzmit Muhtarları Platformunu oluşturduk. Bu sebeplerden dolayı 37 muhtar olarak üyesi bulunduğumuz Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şubesi ve İzmit Muhtarlar Derneğinden istifa ediyoruz.

“DEĞERLERİMİZİ KORUYACAĞIZ”

Derneklerimiz asli görevleri arasında muhtarlarımızın birleştirilmesi, muhtarlarımızın özlük hakları ve gerek belediye gerekse de kamu kurumlarından adil şartlarda faydalandırılması için gerekli hassasiyetin tesis edilmesi gerekliliği vardır. İzmit muhtarları olarak, bundan böyle platformumuzu oluşturmuş bulunuyoruz. Yeni heyecanlı bir platformumuzu kurmanın ötesinde değerlerimize sahip çıkacağız.

DİĞER MUHTARLARA DAVET

Mahallelerimize yapılacak hizmetler konusunda değerli belediye başkanlarımızı, kamu kurumu bürokratlarımızı, siyasi partilerimizi ziyaretlerde bulunacağız. Hep birlikte güzel şeyler yapacağız. Yeni bir oluşum ile değerlerimize sahip çıkarak İzmit'imiz için kurduğumuz platformumuz önce Muhtarlarımıza sonra İlçemize hayırlı olsun. Birlik beraberliğe gönül vermiş bütün İzmit muhtarlarımızı bir çatı altında buluşmaya davet ediyoruz. Çünkü biz büyük bir aileyiz.”

İSTİFA EDEN MUHTARLAR

İsa ALTINTAŞ (Fethiye Mahallesi)

Nabi KESKİN (Cedit Mahallesi)

Saadettin ÖLMEZ (Doğan Mahallesi)

Mehmet ŞAR (Karadenizliler Mahallesi)

Mehmet KURT (Turgut Mahallesi)

Hakkı ÖZTAŞ (Sekbanlı Mahallesi)

Özgür SARICA (Atatürk Mahallesi)

Metin KILIÇ (Fatih Mahallesi)

Salim ACARSOY (Orhan Mahallesi)

Cihat ÖNEN (Bekirdere Mahallesi)

Ali FİLİZ (Yeşilova Mahallesi)

Lütfü BODUR (Hacıhızır Mahallesi)

Turgay ORUÇ (Kulmahmut Mahallesi)

Habibe Demir AKSOY (Hatipköy Mahallesi)

Fatma KESKİN (Fevzi Çakmak Mahallesi)

Nazhanım YAZAR (Topçular Mahallesi)

Ruhan MENTEŞ (Arızlı Mahallesi)

Yasin DUMAN (Yenimahalle Mahallesi)

Selahattin HARATA (Tüysüzler Mahallesi)

Ümit YILMAZ (Serdar Mahallesi)

Ergün MENCİK (Yenirdoğan Mahallesi)

Mehmet ŞAHİN (Akçakoca Mahallesi)

Tuncay BOSTAN (Eseler)

Rahim VAROL (Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi)

Mustafa KARABOĞA (Ambarcı Mahallesi)

İlhan GÜLSER (Yenice Mahallesi)

Recep KAHVECİ (Alikahya Merkez Mahallesi)

Yunus ARICAN (Alikahya Fatih Mahallesi)

Ali AKBAŞ (Kabaoğlu Mahallesi)

Müyesser YILMAZ (Akarca Mahallesi)

Ünal TURAN (Durhasan Mahallesi)

Özcan ÖZMÜŞ (Dağköy Mahallesi)

Sadettin AÇIKGÖZ (Akmeşe Atatürk Mahallesi)