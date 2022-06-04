Kağıtspor’da başkanlığa yeniden Ali Yeşildal seçildi

Milli eğitmenler rehberliğinde, tüm yaş gruplarında spora ilgi duyanları profesyonel sporcu olarak yetiştiren ve Olimpiyat, Dünya, Avrupa ve Türkiye Şampiyonluklarına hazırlayan Kağıtspor Kulübü’nün olağan genel kurulu SEKASEM’de gerçekleşti. Genel kurulda Kağıtspor Derneği Kulüp Başkanlığına yeniden Dr. Ali Yeşildal seçildi. Yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu üye seçimlerinin de yapıldığı genel kurulda Yeşildal, üçüncü kez başkanlık görevini üstlendi.

184 AKTİF SPORCU SAYISINA ULAŞTIK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkürlerini sunarak genel kurul sonrası açıklamalarda bulunan Yeşildal, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kurulmasıyla 2004 yılında yeniden yapılanan Kağıtspor’un, 7 olan branş sayısının bugün itibari ile 35’e yükseldiğini, neredeyse tamamı Kocaeli altyapısından yetişen 22.436 lisanslı sporcu sayısına ulaştığını kaydetti. Ali Yeşildal, bununla birlikte 184 aktif milli sporcusu sayısına sahip olduklarını, geçmişten günümüze Olimpiyat, Dünya, Avrupa ve Türkiye Şampiyonalarında 3.000’den fazla derece yaparak müzelerini kupa ve madalyalar ile doldurduklarını dile getirdi.

SPOR KENTİ KOCAELİ İÇİN YENİ BRANŞLAR

Yeni dönemde de Kağıtspor Başkanı olarak seçilen Ali Yeşildal, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın gelecek nesillerimize hizmet için her platformda ifade ettiği hedef ve amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla tüm Kağıtspor ailesi olarak mücadele edeceklerini söyledi. Yeşildal, “Spor Kenti Kocaeli vizyonuna uygun olarak okullarımız, üniversitelerimiz, spor okulları, mahalle spor kulüpleri iş birliğinde hep beraber amatör spor ve sporcuların gelişimini sağlayacağız. Kocaeli’mizin sporcu yetiştirme merkezi olmasına yönelik yapılandırma çalışmalarında aktif olarak yer alıyoruz. Bu çerçevede yeni dönemde geleneksel sporlar, ata sporları, doğa sporları, yelken vb. su sporları ile farklı kategorilere yönelerek branş çeşitliliğimizi farklı hedef kitlelerde de arttıracağız” dedi.

TAKIM SPORLARINA DESTEKLERİMİZ SÜRECEK

Yeşildal, takım sporlarında basketbol ve voleybol takımlarına desteklerinin artarak devam edeceğini, ulusal spor müsabakalarında yaşanan rekabet ve heyecanın artık Kağıtspor armasıyla spor salonlarımızda da yaşandığını kaydetti. Lisanslı sporcu sayısının arttırılmasını teşvik ederek, olimpiyat odaklı sporcu yetiştirmek için çalıştıklarını dile getiren Yeşildal, “Bu bağlamda yeteneklerimizin küçük yaştan itibaren tespiti, beceri ve kabiliyetlerine göre doğru branşlara yönelmesi için Kocaeli genelinde Sporcu Eğitim Merkezlerimiz ve uzman kadrolarımız eşliğinde yetenek taraması faaliyetlerine devam ediyoruz’’ ifadesini kullandı.

SEKASEM MODELİ ŞİMDİ GEBZESEM’DE

Kağıtspor Kulübü Başkanı Ali Yeşildal, “Kağıtspor SEKASEM Sporcu Eğitim Merkezi’ndeki yönetim modeli ve tecrübemizi Gebze’de hizmete açılan GEBZESEM için de devreye aldık. İlçemizdeki spor potansiyelini bu sayede daha iyi hale getirip elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız’’ diyerek yapacakları çalışmaları aktardı. Bugüne kadar elde edilmiş başarılarda sporcularla birlikte sporcu ailelerinin de ümitleri ve fedakârlıklarının farkında olduklarını ifade eden Yeşildal, eğitmenler, kulüp çalışanları, mevcut yönetim ve bugüne kadar emeği geçmiş eski yöneticiler ile Kağıtspor’u yalnız bırakmayan Kocaelili tüm sporseverlere teşekkür etti.

YENİ YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ

Toplantıda yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu delegelerinin seçimleri yapıldı. Genel kurul Sonucunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu asıl listesi şu şekilde belirlendi:

Kulüp Başkanı

Dr. Ali Yeşildal

Yönetim Kurulu

Dr. Bekir Köksal

Hasan Yılmaz

Erhan Öztürk

Murat Sandalcı

Ayhan Varol

Fatih Dizdar

Yönetim Yedek

Mustafa Cebeci

Ömer Bahadır Özyılmaz

Emel Alp

Denetim Asil

Raşit Fidan

Hamza Bakkal

Menekşe Sözen

Denetim Yedek

Afşin Turan

Ufuk Atabey

Bilal Barış