04 Haz 2022 - 15:20- Eğitim G: 04 Haz 2022 - 15:22

BİLNET Ortaokulu, ‘Masal Show’ ile göz doldurdu

Kocaeli BİLNET Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencileri ‘Masal Show’ adlı oyunda muhteşem performansları ile göz doldurdu
BİLNET Ortaokulu, ‘Masal Show’ ile göz doldurdu mask
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İzmit Tepeköy Mahallesi’nde bulunan Kocaeli Yerleşkesi’ndeeğitim öğretime devam eden Özel Kocaeli BİLNET Okulları’ndan büyüklere taş çıkartan tiyatro resitali sergilendi. Masal kahramanlarının günümüze uyarlanmış halleri ile seyirci karşısına çıkan öğrenciler zamanın ruhunu yakalayabildiklerini gözler önüne serdi. 

KALİTESİNİ BİR KEZ DAHA KANITLADI

Tiyatro çalışmasına ilk olarak eserlerini yazarak başlayan öğrenciler, rol dağılımlarını, teknik sorumlularını belirledikten sonra provalarını yaptılar ve geçtiğimiz hafta oyunlarını 5 ve 6. sınıflara sergilediler. Tüm salonun kahkahalara boğulduğu oyunlarda alkışlar hiç durmadı. Akademik başarıları ile adından sıkça söz ettiren Kocaeli BİLNET Okulları, sanat ve spor alanında da kalitesini bir kez daha ortaya koydu. 
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04 Haz 2022 - 15:20 - Eğitim

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