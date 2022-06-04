04 Haz 2022 - 15:21- Sağlık G: 04 Haz 2022 - 15:22

Atakent Cihan Hastanesi’nden Tabip Odası’na ziyaret

Kocaeli Tabip Odası yeni yönetimi, Atakent Cihan Hastanesi Genel Müdürü Latif Sezgin ile Genel Müdür Yardımcısı Gültekin Görüm’ü ağırladı
Atakent Cihan Hastanesi’nden Tabip Odası’na ziyaret mask

Atakent Cihan Hastanesi Genel Müdürü Latif Sezgin ile Genel Müdür Yardımcısı Gültekin Görüm, Kocaeli Tabip Odası seçiminden sonra yönetime gelen Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ayşe Engin Arısoy, Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan, Dr. Tuba Özeren Altın, Dr. Hüseyin Aktürk ve Dr. Engin Balcı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

KOCAELİ İÇİN DEĞER YATARATACAK

Gerçekleştirilen ziyarette görüşülen konular arasında bölgemiz ve ülkemizde uygulanan sağlık politikaları ve mevcut durum değerlendirmeleri ile yeni yönetimin değerlendirmeye alacağı öncelik odaklı konular vardı. Atakent Cihan Hastanesi’nde mevcut olan yeni gelişmeler ve iyileştirmeler hakkında da görüşen yöneticiler, özellikle son dönemde hekim kadrosuna yeni dahil olan doktorların sağlık hizmeti sunumuna önemli bir değer kazandırdığınıbu kazanımın Kocaeli için değer yaratacağını belirtti.

ÖNCÜ SAĞLIK KURULUŞU

Bölgenin öncü sağlık kuruluşu olma misyonu ile hareket ettiklerini ve güler yüzlü sağlık hizmeti sunumunu odağa aldıklarını ifade eden Atakent Cihan Hastanesi Genel Müdürü Latif Sezgin ve Genel Müdür Yardımcısı Gültekin Görüm, misafirperverlikleri için Kocaeli Tabip Odası Yönetim Kurulu’na teşekkür etti.

04 Haz 2022 - 15:21 - Sağlık

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