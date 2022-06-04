04 Haz 2022 - 15:21- Siyaset G: 04 Haz 2022 - 15:23

AKP’li Bozkurt, taksici esnafı ziyaret etti

AKP İl Başkan Yardımcısı Hicran Bozkurt, Köseköy Taksi Durağı’ndaki taksici esnafı ile bir araya geldi
AKP’li Bozkurt, taksici esnafı ziyaret etti mask

Kartepe’de bulunan Köseköy Taksi Durağı’ndaki taksici esnafı ile bir araya gelen AKP İl Başkan Yardımcısı Hicran Bozkurt, esnaf ile fikir alışverişinde bulundu. Bozkurt çeşitli konular üzerinde sohbet gerçekleştirerek sorunlarını yerinde dinledi.

04 Haz 2022 - 15:21 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.325.830 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
AKP’li Bozkurt, taksici esnafı ziyaret etti mask
AKP’li Bozkurt, taksici esnafı ziyaret etti
“Bu güzel insanlar bu vicdansız yöneticileri hak etmiyor”   mask
“Bu güzel insanlar bu vicdansız yöneticileri hak etmiyor”  
Aras: Ey iktidar, zamsız günümüz yok mu?   mask
Aras: Ey iktidar, zamsız günümüz yok mu?  
6'lı masada İmamoğlu ya da Yavaş'ın adaylığı konuşuldu mu? mask
6'lı masada İmamoğlu ya da Yavaş'ın adaylığı konuşuldu mu?
CHP Başiskele’den Kitaphane için hem eleştiri hem de öneri mask
CHP Başiskele’den Kitaphane için hem eleştiri hem de öneri
AKP eriyor, MHP baraj altı! mask
AKP eriyor, MHP baraj altı!
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL