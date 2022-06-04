Kartepe’de bulunan Köseköy Taksi Durağı’ndaki taksici esnafı ile bir araya gelen AKP İl Başkan Yardımcısı Hicran Bozkurt, esnaf ile fikir alışverişinde bulundu. Bozkurt çeşitli konular üzerinde sohbet gerçekleştirerek sorunlarını yerinde dinledi.
04 Haz 2022 - 15:21- Siyaset Güncelleme: 04 Haz 2022 - 15:23
AKP’li Bozkurt, taksici esnafı ziyaret etti
AKP İl Başkan Yardımcısı Hicran Bozkurt, Köseköy Taksi Durağı’ndaki taksici esnafı ile bir araya geldi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.