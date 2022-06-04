AKP’li Bozkurt, taksici esnafı ziyaret etti

Kartepe’de bulunan Köseköy Taksi Durağı’ndaki taksici esnafı ile bir araya gelen AKP İl Başkan Yardımcısı Hicran Bozkurt, esnaf ile fikir alışverişinde bulundu. Bozkurt çeşitli konular üzerinde sohbet gerçekleştirerek sorunlarını yerinde dinledi.