Çocukların polis amcasına Vali Yavuz’dan takdir

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut ile birlikte ziyarette hazır bulunan Polis Memuru Nihat Şensoy, Vali Seddar Yavuz’a kabullerinden dolayı teşekkür etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başlayan Vali Seddar Yavuz, “Geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımızla kurulan diyaloglar gerçekten içimizi ısıttı. Çok mutlu olduk. O nedenle polis memurumuzu tebrik ve teşekkür etmek üzere buraya davet ettik. Bu yapılan güzel davranış diğer genç meslektaşlarına örnek olsun, iyilik ve güzellikler yayılsın. Tebrik ediyor ve gönülden kutluyorum” dedi.Vali Yavuz, Barbaros İlkokulu öğrencileriyle okul giriş ve çıkışlarında yakından ilgilenen Polis Memuru Nihat Şensoy’a başarı belgesi verip, tüm vatandaşlar adına çocuklara gösterdiği yakınlıktan dolayı teşekkür etti.