04 Haz 2022 - 15:23- Gündem G: 04 Haz 2022 - 15:24

Karamürsel’de, Miniklerden Büyük Gösteri

Karamürsel İlçesinde minik öğrenciler tarafından sunulan İngilizce gösteri izleyenleri büyüledi.
Karamürsel’de, Miniklerden Büyük Gösteri mask

Özel Kırçiçeklerim Anaokulunun minik öğrencileri tarafından sunulan İngilizce gösterisi izleyenleri büyüledi. Karamürsel Kültür Merkezinde “Alice in Wonderland” adlı İngilizce tiyatro gösterimi beğeniyle izlendi. Birbirinden güzel kostümleri ile İngilizce öğretmeni Esra Canbal, bale öğretmeni İlyas Akbulut, drama öğretmeni Mahir Başkaya, 5-6 yaş grubu öğretmeni Selcan Canbal, 4 yaş grubu öğretmeni Çağrı Köse ve 3 yaş grubu öğretmeni Seda Balkaya eşliğinde sahneye çıkan öğrenciler önce kendilerini İngilizce tanıttılar, sonra da yine İngilizce “Alice in Wonderland” adlı gösterilerini yaptılar.

04 Haz 2022 - 15:23 - Gündem

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