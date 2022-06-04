Özel Kırçiçeklerim Anaokulunun minik öğrencileri tarafından sunulan İngilizce gösterisi izleyenleri büyüledi. Karamürsel Kültür Merkezinde “Alice in Wonderland” adlı İngilizce tiyatro gösterimi beğeniyle izlendi. Birbirinden güzel kostümleri ile İngilizce öğretmeni Esra Canbal, bale öğretmeni İlyas Akbulut, drama öğretmeni Mahir Başkaya, 5-6 yaş grubu öğretmeni Selcan Canbal, 4 yaş grubu öğretmeni Çağrı Köse ve 3 yaş grubu öğretmeni Seda Balkaya eşliğinde sahneye çıkan öğrenciler önce kendilerini İngilizce tanıttılar, sonra da yine İngilizce “Alice in Wonderland” adlı gösterilerini yaptılar.
04 Haz 2022 - 15:23- Gündem Güncelleme: 04 Haz 2022 - 15:24
Karamürsel’de, Miniklerden Büyük Gösteri
Karamürsel İlçesinde minik öğrenciler tarafından sunulan İngilizce gösteri izleyenleri büyüledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.