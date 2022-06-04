04 Haz 2022 - 16:32- Gündem G: 04 Haz 2022 - 16:33

AZERGENÇ ile Kocaelili STK'lar Azerbaycan gazilerini ziyarete gitti
AZERGENÇ ile Kocaelili STK'lar Azerbaycan gazilerini ziyarete gitti mask

Azerbaycan Gençlik Kültür ve Dayanışma Derneği (AZERGENÇ) öncülüğünde Kocaeli'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile Kocaeli'de tedavi gören Azerbaycan Karabağ gazileri ziyaret edildi. Ziyarete AZERGENÇ Dernek Başkanı Sinan Çalışkan ile beraber Gelişim ve Demokrasi Partisi İl Başkanı Halime Alademir, Kocaeli Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (KOSKAD) Başkanı Sevinç Akdemir ile Başkan Yardımcısı Ayfer Karayel, Yeniden Aydınlanma Derneği Başkanı Selçuk Pınar, yönetim kurulu üyemiz Çocuk ve Ruh Sağlığı Uzmanı Profesör Güneş Şahin, Kocaeli Üniversitesi’nde eğitim gören Azerbaycanlı öğrencilerden LamiyyeHuseynzade ile IsmikhanJamshid katıldı.

“GAZİLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

AZERGENÇ Dernek Başkanı Sinan Çalışkan, “Öncelikle hastane yönetimi ile toplantı yaptık, gazilerimizin durumları hakkında bilgi aldık, bizimle yakından ilgilenen Romatem Hastanesi yetkilerine de teşekkür ederiz. Sonra gazilerimizi tek tek ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bir ihtiyaçları olup olmadığını sorduk ve telefonlarını aldık.İhtiyaç halinde 24 saat çekinmeden aramalarını söyledik. Derneğimiz ilk geldiği günden bugüne her zaman gazilerimizin yanında olmuştur ve olacaktır, bu borcumuzdur. Allah bütün gazilerimize şifalar versin” ifadelerini kullandı.

04 Haz 2022 - 16:32 - Gündem

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