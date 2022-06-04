Yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, Gebze Köşklü Çeşme Mahallesi D-100 Karayolu bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Y. idaresindeki 41 UP 240 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, N.B. yönetimindeki 34 M 5945 plakalı Gebze-Harem minibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç yol kenarına savrulurken, hafif ticari aracın sürücüsü Süleyman Y., minibüste yolcu olarak bulunan Dilek E., Yiğitcan B., Soner K. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.