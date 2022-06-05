Olay, dün saat 21.00 sıralarında Başiskele Döngel Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet olan iki grup arasında kavga çıkması üzerine, bölgeye polis ekibi sevk edildi. Kavgayı ayırmaya çalışan komiser yardımcısı Ö.Y. ile polis memuru S.Y. aldıkları darbelerle yaralandı. Yaralı polisler sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerine takviye gelen polis ekipleri kavgaya karışan T.Ö., O.Ö. ve E.D.'yi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
05 Haz 2022 - 09:29- Asayiş Güncelleme: 05 Haz 2022 - 09:30
Polisleri yaralayan 3 şüpheli tutuklandı
Başiskele'de kavgaya müdahale eden 2 polisi yaralayan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.