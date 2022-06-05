Seyrek Plajı'nda Mavi Bayrak dalgalanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kent halkının hizmetine sunduğu plajlar yaz sezonunda dolup taşacak. Tatilcilerin deniz keyfini en güzel şekilde yaşayabilmesi için Mavi Bayraklı plajların da aralarında yer aldığı halk plajlarında yaz sezonuna hazırlık çalışmaları hızla devam ediyor. Kandıra Seyrek Plajı da, Kocaeli’de 2022 yılında 33 kriteri tamamlayarak Mavi Bayrak almaya hak kazanan son plaj oldu. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri en ince ayrıntısına kadar düşünerek sahildeki çalışmalarını sürdürüyor. Kocaelilerin ve çevre illerden gelen misafirlerin hizmetine sunulacağı Seyrek Plajı, tatilcilerin gözdesi olmaya hazır hale getiriliyor.
SEYREK PLAJI YAZA HAZIRLANIYOR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mavi Bayraklı plaj sayısına bir yenisini daha ekledi. Kandıra Seyrek Plajı, 33 kriteri başarıyla geçerek tatilcilerin hizmetine sunulmaya hak kazandı. Ekipler tarafından büyük bir titizlikle hazırlanan plajda baskı beton yolları tamamlandı. Kum seriminin yapıldığı, palmiye ağaçların dikildiği plajda WC ve duş yerleri de ivedilikle hazırlanıyor. Ahşap deklerin de yer alacağı Seyrek Plajı yeşil alan çalışmalarıyla yaz sezonuna hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl 7 Mavi Bayrağı bulunan Kocaeli’nin 2022’de de bayrak sayısı değişmedi. Marmara Denizi genelindeki tüm Mavi Bayraklı plajlarda olduğu gibi Altınkemer Plajı’na Mavi Bayrak verilmezken Kandıra Seyrek Plajı kriterleri karşılayarak Mavi Bayrak sahibi oldu.
MAVİ BAYRAK KRİTERLERİ
Mavi Bayrak Ödülünün en önemli özeliği ödülün bir yıl için verilmesi ve her yıl yeniden başlıyor olması. Mavi Bayrak Ödülünün diğer bir önemi de, çevrenin dolayısı ile doğanın korunmasını amaçlıyor. Böylece plajı kullananlar, işletmelerin personeli ve plajın yakın çevresindeki sakinlerde çevre bilinci oluşturulmasına katkıda bulunuyor. Bu kapsamda plajlara 33 kriter esas alınarak Mavi Bayrak veriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de çevreye verdiği önem doğrultusunda hayata geçirdiği hizmetler kentin sahillerinin gönül rahatlığıyla yüzülebilir olmasını sağlıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.