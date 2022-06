Benhur’a Giresunspor’dan yakın temas!

Gönderelim - oncelikle Benhur a teşekkür etmek gerekiyor. 30 maç ,34 maç oynamak her babayigitin yapacagi is deigl. bakin dino sadece 9 maç oynadı.. öte yandan benhurun kocaelispora verebilecegi cok da bir sey yok.. soyunma odasinda ligden düşme pazarligi, su şişesi atarak ceza almaya sebeb olma gibi hadiseleri akıllardan çıkmayacak. dolayisiyla kendisine teşekkür edip bir an önce kocaelispordan gerekirse üzerine para verip kendisini göndermek gerekiyor.önce teşekkür edelim sonra hemen gönderelim