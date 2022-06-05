05 Haz 2022 - 09:33- Spor G: 05 Haz 2022 - 09:35

Benhur’a Giresunspor’dan yakın temas!

Geride bıraktığımız sezon öncesinde Bandırmaspor’dan kiralanan ve yeni sezon öncesinde de satıştan yüzde 20 pay ile Kocaelispor’un futbolcusu Benhu...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Benhur’a Giresunspor’dan yakın temas! mask

Geride bıraktığımız sezon öncesinde Bandırmaspor’dan kiralanan ve yeni sezon öncesinde de satıştan yüzde 20 pay ile Kocaelispor’un futbolcusu Benhur Keser ile Süper Lig takımlarından Giresunspor yakından ilgileniyor. Sezon içinde de Kasımpaşa’nın takip ettiği kanat oyuncusunun yeşil siyahlılarla 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

BONSERVİSİ 3 MİLYON!

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş’in istediği futbolcu ile ilgili Kocaelispor tarafının Benhur için 3 milyon lira bonservis istediği, Giresun temsilcisinin 2 milyon lirayı gözden çıkardığı gelen haberler arasında. Benhur’un adı sezon içinde de Giresunspor ile anılmıştı. 26 yaşındaki futbolcu Kocaelispor formasıyla ilk sezonunda 34 lig 2 de kupa maçında 13, bu sezon ise 30 lig maçında 6 gol 3 asist, 3 kupa maçında da 3 gol olmak üzere toplam 9 gole imza attı.

BENHUR’UN KOCAELİSPOR PERFORMANSI

2020 – 2021

Lig: 34 maç - 13 gol

Kupa: 2 maç

2021 – 2022

Lig: 30 maç – 6 gol

Kupa: 3 maç - 3 gol

05 Haz 2022 - 09:33 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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Yorumlar

(2)
02

Gönderelim - oncelikle Benhur a teşekkür etmek gerekiyor. 30 maç ,34 maç oynamak her babayigitin yapacagi is deigl. bakin dino sadece 9 maç oynadı.. öte yandan benhurun kocaelispora verebilecegi cok da bir sey yok.. soyunma odasinda ligden düşme pazarligi, su şişesi atarak ceza almaya sebeb olma gibi hadiseleri akıllardan çıkmayacak. dolayisiyla kendisine teşekkür edip bir an önce kocaelispordan gerekirse üzerine para verip kendisini göndermek gerekiyor.önce teşekkür edelim sonra hemen gönderelim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Haziran 10:56
01

Köefezli - Atletizimci golcü değil bal yapmayan arı. Hemen taliplisi varsa gönderin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Haziran 10:49

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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