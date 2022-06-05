Benhur’a Giresunspor’dan yakın temas!

Geride bıraktığımız sezon öncesinde Bandırmaspor’dan kiralanan ve yeni sezon öncesinde de satıştan yüzde 20 pay ile Kocaelispor’un futbolcusu Benhur Keser ile Süper Lig takımlarından Giresunspor yakından ilgileniyor. Sezon içinde de Kasımpaşa’nın takip ettiği kanat oyuncusunun yeşil siyahlılarla 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

BONSERVİSİ 3 MİLYON!

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş’in istediği futbolcu ile ilgili Kocaelispor tarafının Benhur için 3 milyon lira bonservis istediği, Giresun temsilcisinin 2 milyon lirayı gözden çıkardığı gelen haberler arasında. Benhur’un adı sezon içinde de Giresunspor ile anılmıştı. 26 yaşındaki futbolcu Kocaelispor formasıyla ilk sezonunda 34 lig 2 de kupa maçında 13, bu sezon ise 30 lig maçında 6 gol 3 asist, 3 kupa maçında da 3 gol olmak üzere toplam 9 gole imza attı.

BENHUR’UN KOCAELİSPOR PERFORMANSI

2020 – 2021

Lig: 34 maç - 13 gol

Kupa: 2 maç

2021 – 2022

Lig: 30 maç – 6 gol

Kupa: 3 maç - 3 gol