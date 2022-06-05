“Bölge cazibe merkezi olacak”

İzmit Belediyesi, Yeşilova-Tepeköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde yıllardır süre gelen sorunları çözmek adına tüm caddede yoğun bir şekilde çalışma yürütüyor. Caddedeki alt yapı çalışmalarını tamamlayan İzmit Belediyesi, üstyapı çalışmalarını da gece gündüz demeden ilerletiyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tamamlandığında bölgeye değer katacak üstyapı çalışmaları kapsamında asfalt kazıma ve serme işlemlerine aralıksız devam ediyor.

BAŞKAN BÖLGE HALKIYLA SOHBET ETTİ

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet çalışmaların gerçekleştirildiği bölgeye giderek bölge halkı ve esnafı ile sohbet ettİ, çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Hürriyet’e programında İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, CHP İzmit Belediye Meclis Üyeleri Devrim Bal, Mehmet Baştan, Eğtuğrul Malçok, STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Birol Sağlam, Nurullah Özer, Eray Bodur, Yeşilova Mahalle Muhtarı Ali Filiz ve Tepeköy Mahalle Muhtarı Celalettin İçöz eşlik etti.

“CİDDİ BİR ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİK”

Turan Güneş Caddesi’nde gerçekleştirilen çalışmaları inceleyen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet şu ifadeleri kullandı; “Şu anda Yeşilova Mahallesindeyiz. Bir süredir devam eden çalışmalarımızın artık yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Burada ciddi bir çalışma gerçekleştirdik. Özellikle ilçe belediyesi olmamıza rağmen, sorumluluğumuz olmamasına rağmen altyapıyla ilgili ciddi bir yatırım yaptık buraya. Özellikle görüntü kirliliği oluşturan toprak üstündeki havai hatların yer altına alınmasıyla ilgili uzun bir zamandır çalışmamız vardı. Ve tamamladık.

“ÇALIŞMALAR DÖRT KOLDAN İLERLİYOR”

Altyapıya elektrik hatlarının döşenmesi bitti. Şimdi bu havai hatları komple direkleriyle birlikte kaldırıyoruz. SEDAŞ ile beraber peyderpey kaldırıyoruz. Asfalt serimine çoktan başladık. Asfalt seriminde artık son aşamaya geldik. Aynı zamanda da kaldırım çalışmaları devam ediyor. Yani dört bir koldan, hem asfalt çalışması, hem kaldırım çalışması hem de havai hatların kaldırılmasıyla ilgili çalışma gerçekleştiriyoruz. Burada bayağı hararetli çalışmalar var. Tüm ekiplerime, emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Herkes bu bölgeye hak ettiği değer gereğince çok titizlikle çalışmalarını gerçekleştiryor.

“BÖLGE ÜVEY EVLAT ELEŞTİRİSİNDEN KURTULACAK”

Hem Tepeköy hem Yeşilova muhtarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu süreçte bize ciddi destek verdiler. Bittiği zaman inanıyorum ki çok güzel olacak. İleriden itibaren geliyoruz. Havai hatların kaldırıldığı bölgelerde sokağın, caddenin nasıl genişlediği, nasıl ferah, estetik bir görüntüye kavuştuğunu hepimiz gördük. Havai hatlar alındıktan sonra dekoratif aydınlatmalarımızda yerlerine yerleştirildiklerinden itibaren çok daha estetik çok daha güzel olacak bu cadde. Bu bölge o üvey evlat eleştirisinden de kurtulacak.

“HALKIMIZA LAYIK ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK”

Kentimizin önemli cazibe bölgelerinden birine dönüşecek burası. Yaptığımız kaliteli ve buraya değer bir iş. Bizde gururla, uzun zamandır bekleyen bir işi kendi dönemimiz içerisinde gerçekleştirmiş oluyoruz. Buraya imzamızı atıyoruz. Bu güzel imzayı atmak bize nasip oldu. Bunun da haklı gururunu yaşıyoruz. Bittiği zaman güzel bir açılışla, güzel etkinliklerle bu bölgeyi daha cazip hale getireceğiz. Çalışmalar sırasında sabır, anlayış gösteren bütün esnaflarımıza bölgede yaşayan tüm halkımıza çok teşekkür ediyorum. Halkımıza layık çalışmaları yapmaya devam edeceğiz.

“ZOR BÖLGELERDE ÇALIŞIYORUZ”

Bizim çalışmalarımız hep zor bölgelerde. Hem insan sirkülasyonunun yoğun olduğu hem esnafın çok yoğun iş yaptığı bölgelerde çalışıyoruz. Yeşilova’da böyle, Fethiye Caddesi de böyle. Buralarda çalışmak gerçekten kolay bir şey değil. Hem esnafı mağdur etmemeye çalışıyoruz hem burada yaşayan insanları rahatsız etmemeye çalışıyoruz. Yeraltı ve yer üstü çalışmanız varsa sorun olmaması mümkün değil. Böylesi zor alanlarda çalışmak büyük emek istiyor. Arkadaşlarımız da sağ olsunlar adeta burada yatıp kalkıyorlar. Yolu kapatsak bir dert, kapatmasak ayrı dert. Bu problemleri kararlılıkla, inançla ve alnımızın akıyla aşarak yolumuza devam ediyoruz. Güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Biz bu kenti seviyoruz, bu kent bizim ailemiz ve bu aileye de emek vermek bizim için çok kıymetli.

GÜREŞEN BİLGİ VERDİ

Çalışmalarla ilgili bilgi veren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen de şu ifadeleri kullandı; “Turan Güneş Caddesi’nde 2 kilometre uzunluğundaki ana arterde 3 bin 500 metre alçak gerilim, 4 bin 500 metre orta gerilim hattını yer altına aldık. İhtiyaç halinde tekrar kazı yapılmaması adına 6 bin metre boş boru hattı döşedik. Çalışmalarımız tamamlandıktan sonra yolun üst yapı çalışmalarına başladık. Yaklaşık 4 bin 750 ton asfalt, 4 bin 500 metre kare kaldırım, parke, 3 bin metre küp bordür, 1200 metre de yol babaları imalatını gerçekleştiriyoruz.

“2 AY İÇİNDE BİTİRMEYİ PLANLIYORUZ”

Yaklaşık 80 tane de dekoratif aydınlatma direğini montajını yaptıktan sonra buradaki çalışmalarımız tamamlanacak. Ekim ayında başladığımız altyapı çalışmalarını geçtiğimiz ay bitirdik ve üst yapı çalışmalarımız da en geç 2 ay içinde bitirmeyi planlıyoruz. Bayrama kadar çalışmalarımızın büyük bölümü tamamlanmış olur. Çalışmalarımızı 4 etap halinde gerçekleştiriyoruz. Çok sirkülasyon olan bir cadde. Gerektiği yerde gece çalıştık. Gece 01.00 ile 06.00 arasında çalıştık.”