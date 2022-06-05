05 Haz 2022 - 09:36- Spor G: 05 Haz 2022 - 09:37

70 okula daha basketbol ve voleybol sahası

Büyükşehir, ‘Potasız Okul Kalmasın’ projesi ile gençlerin ve çocukların hem eğitimine hem de eğlenmesine katkı sunmaya devam edecek

70 okula daha basketbol ve voleybol sahası mask
+5
Haber albümü için resme tıklayın

‘Spor kenti Kocaeli’ vizyonu doğrultusunda amatör kulüplere saha, mahallelere tesis, okullara spor salonları inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da ‘Potasız Okul Kalmasın’ projesine hız verdi. Sporu tabana yaymak amacıyla bahçesi müsait olan okullara basketbol ve voleybol sahaları kazandıran Büyükşehir, bu kapsamda 2022 yılı içerisinde Kocaeli genelinde 70 okula daha basketbol ve voleybol sahası yapacak.

BASKETBOL VE VOLEYBOL SAHASI

Buna göre ‘Potasız Okul Kalmasın’ projesi kapsamında İzmit ve Gebze’de 13, Başiskele, Dilovası ve Çayırova’da 2, Derince’de 3, Körfez ve Karamürsel’de 4, Gölcük ve Kandıra’da 5, Darıca’da 7, Kartepe’de ise 10 okulda imalat yapılacak. Çalışmalara başlayan ekipler, bahçesine asfalt serimi gerçekleştirdiği okullara iki pota ve bir adet voleybol seti monte etmeye başladı. Okullarda yeni basketbol ve voleybol sahalarının hizmete girmeye başlamasıyla öğrencilerin spor coşkusu daha da arttı.

TOPLAM 571’E ULAŞACAK

2021 yılı içerisinde 98 okul, ‘Potasız Okul Kalmasın’ projesi kapsamında basketbol ve voleybol sahasına kavuşmuştu. Büyükşehir bu yıl içerisinde ise 70 okulda imalat yapacak. Böylece projenin hayata geçmesinden bu yana Kocaeli genelinde basketbol ve voleybol sahası kurulan okul sayısı 571’e ulaşacak.

05 Haz 2022 - 09:36 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.319.687 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Altın Kiraz’da bu maçlar kaçmaz! İşte müthiş eşleşmeler! mask
Altın Kiraz’da bu maçlar kaçmaz! İşte müthiş eşleşmeler!
Sağlıkçılar voleybol turnuvasında hünerlerini sergiledi mask
Sağlıkçılar voleybol turnuvasında hünerlerini sergiledi
Körfez… O kadar güzelsin ki… mask
Körfez… O kadar güzelsin ki…
70 okula daha basketbol ve voleybol sahası mask
70 okula daha basketbol ve voleybol sahası
Bağımsız Fotoğrafçılar’ın bu haftaki konuğu Dr. Uzun mask
Bağımsız Fotoğrafçılar’ın bu haftaki konuğu Dr. Uzun
Gölcük'te kum futbol heyecanı mask
Gölcük'te kum futbol heyecanı
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL