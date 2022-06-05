‘Spor kenti Kocaeli’ vizyonu doğrultusunda amatör kulüplere saha, mahallelere tesis, okullara spor salonları inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da ‘Potasız Okul Kalmasın’ projesine hız verdi. Sporu tabana yaymak amacıyla bahçesi müsait olan okullara basketbol ve voleybol sahaları kazandıran Büyükşehir, bu kapsamda 2022 yılı içerisinde Kocaeli genelinde 70 okula daha basketbol ve voleybol sahası yapacak.
Buna göre ‘Potasız Okul Kalmasın’ projesi kapsamında İzmit ve Gebze’de 13, Başiskele, Dilovası ve Çayırova’da 2, Derince’de 3, Körfez ve Karamürsel’de 4, Gölcük ve Kandıra’da 5, Darıca’da 7, Kartepe’de ise 10 okulda imalat yapılacak. Çalışmalara başlayan ekipler, bahçesine asfalt serimi gerçekleştirdiği okullara iki pota ve bir adet voleybol seti monte etmeye başladı. Okullarda yeni basketbol ve voleybol sahalarının hizmete girmeye başlamasıyla öğrencilerin spor coşkusu daha da arttı.
TOPLAM 571’E ULAŞACAK
2021 yılı içerisinde 98 okul, ‘Potasız Okul Kalmasın’ projesi kapsamında basketbol ve voleybol sahasına kavuşmuştu. Büyükşehir bu yıl içerisinde ise 70 okulda imalat yapacak. Böylece projenin hayata geçmesinden bu yana Kocaeli genelinde basketbol ve voleybol sahası kurulan okul sayısı 571’e ulaşacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.