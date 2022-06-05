05 Haz 2022 - 09:37- Spor G: 05 Haz 2022 - 09:38

Kağıtspor’da 3. Ali Yeşildal dönemi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü DerneğiOlağan Genel Kurulu, SEKASEM Sporcu Eğitim Merkezi’nde gerçekleşti. Genel kurulda Kağıtspor der...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Kağıtspor’da 3. Ali Yeşildal dönemi mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü DerneğiOlağan Genel Kurulu, SEKASEM Sporcu Eğitim Merkezi’nde gerçekleşti. Genel kurulda Kağıtspor derneği kulüp başkanlığına yeniden Dr. Ali Yeşildal seçildi. Yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu üye seçimlerinin de yapıldığı genel kurulda Yeşildal üçüncü kez başkanlık görevini üstlendi.

KOCAELİ’DEKİ SPORCULARA TAM DESTEK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkürlerini sunarak genel kurul sonrası açıklamalarda bulunan Yeşildal, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kurulmasıyla 2004 yılında yeniden yapılanan Kağıtspor’un, 7 olan branş sayısının bugün itibari ile 35’e yükseldiğini, neredeyse tamamı Kocaeli altyapısından yetişen 22.436 lisanslı sporcu sayısına ulaştığını kaydetti. Ali Yeşildal, bununla birlikte 184 aktif milli sporcusu sayısına sahip olduklarını, geçmişten günümüze Olimpiyat, Dünya, Avrupa ve Türkiye Şampiyonalarında 3.000’den fazla derece yaparak müzelerini kupa ve madalyalar ile doldurduklarını dile getirdi.

YÖNETİM KURULU 

Dr.Ali Yeşildal – Başkan

Dr. Bekir Köksal

Hasan Yılmaz

Erhan Öztürk

Murat Sandalcı

Ayhan Varol

Fatih Dizdar

YÖNETİM KURULU 

Mustafa Cebeci

Ömer Bahadır Özyılmaz

Emel Alp

DENETİM KURULU 

Raşit Fidan

Hamza Bakkal

Menekşe Sözen

DENETİM KURULU –YEDEK-

Afşin Turan

Ufuk Atabey

Bilal Barış

05 Haz 2022 - 09:37 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.319.687 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Altın Kiraz’da bu maçlar kaçmaz! İşte müthiş eşleşmeler! mask
Altın Kiraz’da bu maçlar kaçmaz! İşte müthiş eşleşmeler!
Sağlıkçılar voleybol turnuvasında hünerlerini sergiledi mask
Sağlıkçılar voleybol turnuvasında hünerlerini sergiledi
Körfez… O kadar güzelsin ki… mask
Körfez… O kadar güzelsin ki…
70 okula daha basketbol ve voleybol sahası mask
70 okula daha basketbol ve voleybol sahası
Bağımsız Fotoğrafçılar’ın bu haftaki konuğu Dr. Uzun mask
Bağımsız Fotoğrafçılar’ın bu haftaki konuğu Dr. Uzun
Gölcük'te kum futbol heyecanı mask
Gölcük'te kum futbol heyecanı
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL