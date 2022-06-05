Kağıtspor’da 3. Ali Yeşildal dönemi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü DerneğiOlağan Genel Kurulu, SEKASEM Sporcu Eğitim Merkezi’nde gerçekleşti. Genel kurulda Kağıtspor derneği kulüp başkanlığına yeniden Dr. Ali Yeşildal seçildi. Yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu üye seçimlerinin de yapıldığı genel kurulda Yeşildal üçüncü kez başkanlık görevini üstlendi.

KOCAELİ’DEKİ SPORCULARA TAM DESTEK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkürlerini sunarak genel kurul sonrası açıklamalarda bulunan Yeşildal, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kurulmasıyla 2004 yılında yeniden yapılanan Kağıtspor’un, 7 olan branş sayısının bugün itibari ile 35’e yükseldiğini, neredeyse tamamı Kocaeli altyapısından yetişen 22.436 lisanslı sporcu sayısına ulaştığını kaydetti. Ali Yeşildal, bununla birlikte 184 aktif milli sporcusu sayısına sahip olduklarını, geçmişten günümüze Olimpiyat, Dünya, Avrupa ve Türkiye Şampiyonalarında 3.000’den fazla derece yaparak müzelerini kupa ve madalyalar ile doldurduklarını dile getirdi.

YÖNETİM KURULU

Dr.Ali Yeşildal – Başkan

Dr. Bekir Köksal

Hasan Yılmaz

Erhan Öztürk

Murat Sandalcı

Ayhan Varol

Fatih Dizdar

YÖNETİM KURULU

Mustafa Cebeci

Ömer Bahadır Özyılmaz

Emel Alp

DENETİM KURULU

Raşit Fidan

Hamza Bakkal

Menekşe Sözen

DENETİM KURULU –YEDEK-

Afşin Turan

Ufuk Atabey

Bilal Barış