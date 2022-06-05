Kağıtspor’da 3. Ali Yeşildal dönemi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü DerneğiOlağan Genel Kurulu, SEKASEM Sporcu Eğitim Merkezi’nde gerçekleşti. Genel kurulda Kağıtspor derneği kulüp başkanlığına yeniden Dr. Ali Yeşildal seçildi. Yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu üye seçimlerinin de yapıldığı genel kurulda Yeşildal üçüncü kez başkanlık görevini üstlendi.
KOCAELİ’DEKİ SPORCULARA TAM DESTEK
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkürlerini sunarak genel kurul sonrası açıklamalarda bulunan Yeşildal, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kurulmasıyla 2004 yılında yeniden yapılanan Kağıtspor’un, 7 olan branş sayısının bugün itibari ile 35’e yükseldiğini, neredeyse tamamı Kocaeli altyapısından yetişen 22.436 lisanslı sporcu sayısına ulaştığını kaydetti. Ali Yeşildal, bununla birlikte 184 aktif milli sporcusu sayısına sahip olduklarını, geçmişten günümüze Olimpiyat, Dünya, Avrupa ve Türkiye Şampiyonalarında 3.000’den fazla derece yaparak müzelerini kupa ve madalyalar ile doldurduklarını dile getirdi.
YÖNETİM KURULU
Dr.Ali Yeşildal – Başkan
Dr. Bekir Köksal
Hasan Yılmaz
Erhan Öztürk
Murat Sandalcı
Ayhan Varol
Fatih Dizdar
YÖNETİM KURULU
Mustafa Cebeci
Ömer Bahadır Özyılmaz
Emel Alp
DENETİM KURULU
Raşit Fidan
Hamza Bakkal
Menekşe Sözen
DENETİM KURULU –YEDEK-
Afşin Turan
Ufuk Atabey
Bilal Barış
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.