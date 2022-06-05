05 Haz 2022 - 09:37- Spor G: 05 Haz 2022 - 09:39

Körfez… O kadar güzelsin ki…
Körfez… O kadar güzelsin ki… mask
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Körfez’de doğa yürüyüşü bu hafta da devam etti. Doğal güzellikler içerisinde bol bol fotoğraf çektiren gençler, indikleri derede horon teptiler!

ÇORBA VE SU İKRAMI

Körfez’de doğa yürüyüşü bu hafta da devam etti. Farklı okullardan öğrencilerin katıldığı etkinlikte Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı Osman Yurt, okul idarecileri ve vatandaşlarda yer aldı. Yürüyüşün başlangıcı Tarihi Taşköprü önünde toplanılmasıyla başladı. Burada katılımcılara çorba ikram edilirken, parkur boyunca yanlarında bulunması için su dağıtıldı.

DEREDE HORON TEPTİLER!

Kutluca Köyü’nden başlayan ve Çoban Geçidi Kanyonu boyunca gerçekleştirilen yürüyüş boyunca adeta Körfez’in saklı kalmış güzellikleri içerisinde yürüyen gençler, bol bol fotoğraf çektirdi. Sıcak havada akan suyu gören bazı öğrenciler, şelale kısmındaki birikintide suya girdi. Kimi ise derenin sığ olduğu noktalarda su içinde halay çekti

SÖĞÜT’E TEŞEKKÜR

Yürüyüş sonrasında gençlerle selfie çekilen ve sohbet eden Başkan Söğüt, “Her hafta Körfez’in doğal güzelliklerini barındıran farklı parkularda gençlerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte yürüyoruz. Etkinliklere tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi. Gençler de Başkan Söğüt’e etkinlik dolayısıyla teşekkür etti.

05 Haz 2022 - 09:37 - Spor

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