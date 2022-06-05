Körfez… O kadar güzelsin ki…

Körfez’de doğa yürüyüşü bu hafta da devam etti. Doğal güzellikler içerisinde bol bol fotoğraf çektiren gençler, indikleri derede horon teptiler!
ÇORBA VE SU İKRAMI
Körfez’de doğa yürüyüşü bu hafta da devam etti. Farklı okullardan öğrencilerin katıldığı etkinlikte Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı Osman Yurt, okul idarecileri ve vatandaşlarda yer aldı. Yürüyüşün başlangıcı Tarihi Taşköprü önünde toplanılmasıyla başladı. Burada katılımcılara çorba ikram edilirken, parkur boyunca yanlarında bulunması için su dağıtıldı.
DEREDE HORON TEPTİLER!
Kutluca Köyü’nden başlayan ve Çoban Geçidi Kanyonu boyunca gerçekleştirilen yürüyüş boyunca adeta Körfez’in saklı kalmış güzellikleri içerisinde yürüyen gençler, bol bol fotoğraf çektirdi. Sıcak havada akan suyu gören bazı öğrenciler, şelale kısmındaki birikintide suya girdi. Kimi ise derenin sığ olduğu noktalarda su içinde halay çekti
SÖĞÜT’E TEŞEKKÜR
Yürüyüş sonrasında gençlerle selfie çekilen ve sohbet eden Başkan Söğüt, “Her hafta Körfez’in doğal güzelliklerini barındıran farklı parkularda gençlerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte yürüyoruz. Etkinliklere tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi. Gençler de Başkan Söğüt’e etkinlik dolayısıyla teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.