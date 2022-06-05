İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Dağköy muhtarlığını ziyaret etti. Başkan Hürriyet’i ziyaretinde Dağköy Muhtarı Özcan Özmüş ve bölge sakinleri karşıladı. Muhtarlık binasında gerçekleşen ziyarette Hürriyet vatandaşlarla sohbet ederek bölgede gerçekleştirilecek çalışmalara dair fikir alışverişinde bulundu. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet Dağköy halkına misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederek önümüzdeki dönemde güzel işler yapacaklarını ifade etti. Dağköylü vatandaşlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Hürriyet ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.
05 Haz 2022 - 09:38- Gündem Güncelleme: 05 Haz 2022 - 09:39
Başkan Hürriyet’ten Dağköy’e ziyaret
İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Dağköy Muhtarlığını ziyaret ederek bölge sakinleri ile bir araya geldi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.