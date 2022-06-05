05 Haz 2022 - 09:59- Gündem G: 05 Haz 2022 - 10:03

12 yaşındaki Mustafa'nın kahreden ölümü

Körfez Sevindikli köyünde ikamet eden ve emlakçılık yapan Ahmet Kiraz'ın tek çocuğu olan 12 yaşındaki Mustafa Kiraz, amansız hastalığa yenik düşerek vefat etti
12 yaşındaki Mustafa'nın kahreden ölümü mask

Alınan bilgilere göre bir süre önce rahatsızlanan ve kanser olduğu anlaşılan Mustafa Kiraz(12) tedavi görmeye başladı. Doktor olan dayısı tarafından Samsun'da tedavi edilen Mustafa Kiraz, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Küçük yaşta kansere yenik düşen Mustafa Kiraz'ı cansız bedeni Körfez'e getirilerek toprağa verilecek.

05 Haz 2022 - 09:59 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Gündem

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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