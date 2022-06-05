12 yaşındaki Mustafa'nın kahreden ölümü

Alınan bilgilere göre bir süre önce rahatsızlanan ve kanser olduğu anlaşılan Mustafa Kiraz(12) tedavi görmeye başladı. Doktor olan dayısı tarafından Samsun'da tedavi edilen Mustafa Kiraz, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Küçük yaşta kansere yenik düşen Mustafa Kiraz'ı cansız bedeni Körfez'e getirilerek toprağa verilecek.