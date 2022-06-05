05 Haz 2022 - 10:05- Siyaset G: 05 Haz 2022 - 10:39

Bahçeli, Erdoğan'a yine erken seçim çağrısı yapacak mı?

2002 yılında ve 2018 yılında erken seçim kararı aldırmasıyla bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2023 seçimleri için erken bir çağrı yapıp yapmayacağı merak ediliyordu. MHP'li üst düzey yetkili, bu seçimde herhangi bir sürpriz talep planlamadıklarını belirtti.

Bahçeli, Erdoğan'a yine erken seçim çağrısı yapacak mı? mask

Muhalefet partileri sık sık erken seçim çağrısını dile getirirken, iktidar partisi AKP ise bu çağrılara kulak tıkayarak, seçimlerin 2023 yılında gerçekleştirileceğini ifade ediyor. Daha önce 2 kez erken seçim kararı aldıran Bahçeli'nin bu konudaki tavrı da merak ediliyor.

"MHP BU KEZ SÜRPRİZ YAPMAYACAK"

Gazete Duvar'ın "Duvar Arkası" bölümünde, " Mhp'li üst düzey bir yetkili, 'Geçmişteki çağrılarınız dikkate alınınca erken seçim ile ilgili hep sürpriz yapabileceğiniz konuşuluyor. Ne dersiniz?' sorusuna, 'O zaman şöyle diyelim, MHP bu kez sürpriz yapmayacak' yanıtını verdi.

"SEÇİME DAHA 13 AY VAR"

Aynı yetkili ekonomik sıkıntıları da kabul ederek, 'Seçime daha 13 ay var. Akıllı bir iktidar bu süreyi heba etmez. Bu zaman dilimi, durumu iyileştirmek için kullanılır ve bu yapılıyor' değerlendirmesinde bulundu." ifadesini kullandı.

İKİ KEZ DAHA ERKEN SEÇİM KARARI ALDIRMIŞTI

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2002 ve 2018 yıllarında iki kez olmak üzere çağrıda bulunarak hükümetin erken seçim kararı almasını sağlamıştı. Bu nedenle Bahçeli'ye "Siyasette erken seçimlerin belirleyicisi" olarak bakılıyor.

05 Haz 2022 - 10:05 - Siyaset

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Burhan Gülkan - Oyları düştü belki 6-7 m.v. alırlar onun için yancılıktan ne geçinirsek kardır diyorlar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Haziran 11:25
02

Tekin 41 - Barajı geçemeyecek MHP.Gorecek vatandaş o bahceliyi.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Haziran 11:07
01

Zekii - Ne oldu 3600kanunu koca adamlar yalancısınız milleti kandırmaya çalışıyorsunuz maskeniz düştu.hep hayal yok şöyle iyi böyle iyi tek yol saray rejimini yıkmak. Yeniden bir kurtuluş savaşı vermek zorunda bu millet.dusmandan ülkeyi kurtardık şimdi saraydan siyasetcideden kurtaracağız bakalım secim sonrası vahdettin gibi kacacakmi göreceğiz.

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 05 Haziran 10:48
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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