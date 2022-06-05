Bahçeli, Erdoğan'a yine erken seçim çağrısı yapacak mı?

Muhalefet partileri sık sık erken seçim çağrısını dile getirirken, iktidar partisi AKP ise bu çağrılara kulak tıkayarak, seçimlerin 2023 yılında gerçekleştirileceğini ifade ediyor. Daha önce 2 kez erken seçim kararı aldıran Bahçeli'nin bu konudaki tavrı da merak ediliyor.

"MHP BU KEZ SÜRPRİZ YAPMAYACAK"

Gazete Duvar'ın "Duvar Arkası" bölümünde, " Mhp'li üst düzey bir yetkili, 'Geçmişteki çağrılarınız dikkate alınınca erken seçim ile ilgili hep sürpriz yapabileceğiniz konuşuluyor. Ne dersiniz?' sorusuna, 'O zaman şöyle diyelim, MHP bu kez sürpriz yapmayacak' yanıtını verdi.

"SEÇİME DAHA 13 AY VAR"

Aynı yetkili ekonomik sıkıntıları da kabul ederek, 'Seçime daha 13 ay var. Akıllı bir iktidar bu süreyi heba etmez. Bu zaman dilimi, durumu iyileştirmek için kullanılır ve bu yapılıyor' değerlendirmesinde bulundu." ifadesini kullandı.

İKİ KEZ DAHA ERKEN SEÇİM KARARI ALDIRMIŞTI

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2002 ve 2018 yıllarında iki kez olmak üzere çağrıda bulunarak hükümetin erken seçim kararı almasını sağlamıştı. Bu nedenle Bahçeli'ye "Siyasette erken seçimlerin belirleyicisi" olarak bakılıyor.