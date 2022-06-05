TEM’de seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

Yangın, Dilovası TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 35 GB 2932 plakalı kamyonet, yol üzerinde seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Aracının yandığını fark eden sürücü, yol kenarına park ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Alevler kısa sürede büyüyerek kamyonetin ön kısmını tamamen sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında kullanılamaz hale gelen kamyonet, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.