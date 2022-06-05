Abdullah Karacan’ın ablası vefat etti

İzmit Kozluk Mahallesi Muhabere Meydanı Bozdağ Apartmanı’nda oturan, eski sağlık memuru Hasan Karacan ile Sebahat Karacan çiftinin kızları, ziraat teknikeri merhum Cevdet Çetinak'ın eşi, Lastik-İş Sendikası eski genel başkanı, merhum Abdullah Karacan’ın ablası Nuran Çetinak (68) vefat etti. Tedavi gördüğü Körfez Özel Marmara Hastanesi’nde kalp yetmezliği nedeniyle vefat eden iki çocuk annesi Nuran Çetinak’ın cenazesi, Çınarlı Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verilecek.