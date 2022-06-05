İzmit Kozluk Mahallesi Muhabere Meydanı Bozdağ Apartmanı’nda oturan, eski sağlık memuru Hasan Karacan ile Sebahat Karacan çiftinin kızları, ziraat teknikeri merhum Cevdet Çetinak'ın eşi, Lastik-İş Sendikası eski genel başkanı, merhum Abdullah Karacan’ın ablası Nuran Çetinak (68) vefat etti. Tedavi gördüğü Körfez Özel Marmara Hastanesi’nde kalp yetmezliği nedeniyle vefat eden iki çocuk annesi Nuran Çetinak’ın cenazesi, Çınarlı Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
05 Haz 2022 - 10:58- Gündem Güncelleme: 05 Haz 2022 - 11:06
Abdullah Karacan’ın ablası vefat etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.