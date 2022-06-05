Apartmanda yangın çıktı, 5 kişi dumandan etkilendi

Olay, Donanma Mahallesi Pazarlıdere Caddesi’nde bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple apartmanda yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, apartmanın içerisinde dumandan etkilenen 5 kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti. Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.