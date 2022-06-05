05 Haz 2022 - 11:25- Asayiş G: 05 Haz 2022 - 11:27

Apartmanda yangın çıktı, 5 kişi dumandan etkilendi

Gölcük'te 3 katlı apartmanda çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.
Apartmanda yangın çıktı, 5 kişi dumandan etkilendi mask
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Olay, Donanma Mahallesi Pazarlıdere Caddesi’nde bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple apartmanda yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, apartmanın içerisinde dumandan etkilenen 5 kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti. Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

05 Haz 2022 - 11:25 İHA Kocaeli- Asayiş

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