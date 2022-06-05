05 Haz 2022 - 11:51- Gündem G: 05 Haz 2022 - 11:55

'Çay ısmarlamıyorsun' deyip evi terk etmek boşanma sebebi

Boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 'Seni boşarım ulan, bana beş kuruşluk çay içirmiyorsun' diyerek evi terk eden kadını kusurlu buldu.
'Çay ısmarlamıyorsun' deyip evi terk etmek boşanma sebebi mask

Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift boşanmaya karar verdi. Mahkeme, evi terk eden kadını kusurlu buldu. Davalı kadının davacı erkeğe ‘Seni boşarım ulan, bana beş kuruşluk çay içirmiyorsun’ dediği ve eşyalarını da alarak evi terk edip gittiği gerekçesiyle boşanmaya sebep olan olaylarda davalı kadının kusurlu olduğu vurgulandı.

Kararı davacı kadın, istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, kadının kusursuz olduğuna hükmetti. Bu karar davacı koca tarafından temyiz edilince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.

EMSAL KARAR ÇIKTI

Emsal nitelikteki kararda şöyle denildi: “Bölge adliye mahkemesince yapılan istinaf incelemesinde, davacı erkeğin dava dilekçesinde kusur isnadında bulunmadığı, herhangi bir vakıaya ve tanık deliline de dayanmadığı belirtilmiştir. Davalı kadının davacı erkeğe ‘Seni boşarım ulan, bana beş kuruşluk çay içirmiyorsun’ diyerek evi terk etmesi kusurlu davranıştır. Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”

05 Haz 2022 - 11:51 - Gündem

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