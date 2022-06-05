Türkiye’nin 21. Kültür Rotası ve teşekkür

Yürüyüş tamamlandıktan sonra, Deniz Badem ve ekibi, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ile irtibata geçerek, hibe yardım almayı başardı. Alınan para ile boya, fırça, demir direk, saç levha satın alındı. Yön tabelaları alınan levhalardan kendileri ürettiler. Kültür Rotaları Derneği ile irtibatı artırdılar. 10 Şubat 2018 tarihinde ben de Erzincan’dan döndüm. Üretilen levha ve tabelaları, İzmit Belediyesi’nin sağladığı araçlarla 2018 yılının nisan ayı içinde, gerekli yerlere diktik ve bütün yolu kırmızı-beyaz boya ile işaretledik.

BAHÇECİK LEVHASI

YÖN LEVHASI DİKİMİ

YÖN LEVHALARI

YOLUN İŞARETLENMESİ

2019 Yerel Seçimleri sonrası İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Hoşgörü Yolu projesini üstlendi. Kültür Rotaları Derneği’nin belirlediği kültür rotası kriterleri hızla tamamlandı. Yolun koordinatları çıkarıldı. İnternet sitesi, Facebook, Instagram grupları hayata geçirildi. Kitap bastırıldı, belgesel çekildi. Kültür Rotaları Başkanı Kate Clow, Kültür Rotaları Koordinatörü Hüseyin Eryurt İzmit’te geldi. Hoşgörü Yolu güzergahı gezildi. Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nde (KYÖD) 16-18 Nisan 2019 tarihleri arasında çalıştay yapıldı. Çalışmalar gözden geçirildi. Çalıştay sonunda Hoşgörü Yolu, Türkiye’nin 21. Kültür Rotası oldu.

HOŞGÖRÜ YOLU KİTAPÇIĞI

CATE CLOW BAHÇECİK KURTULUŞ SAVAŞI SİPERLERİ

Çalıştaydan sonra Hoşgörü Yolu’nun, Avrasya Yolu’nun bir parçası olması kabul edildi. İzmit Belediyesi Avrasya Yolu’nun paydaşı oldu. 6 Şubat 2020 tarihinde Avrasya Yolu Sürdürülebilir Turizm Çalıştayı İzmit’te (Foto42) yapıldı. Şimdi de Hoşgörü Yolu’nun İzmit – İstanbul rotasının belirlenmesi, işaret ve levhalandırılması çalışmaları devam ettiriliyor.

Bugüne kadar onlarca insan Hoşgörü Yolu’nun gerçekleşmesi için maddi, manevi destek verdi. Onlara yürekten teşekkür ediyorum.

İlk teşekkürü 1992 yılında bu yolu benimle yürüyen Süleyman Bostanoğlu, ikinci teşekkürü 2012’de bize yol arkadaşı olan Murat Tosun ve Yusuf Mandıra hak ediyor. Başlangıçta proje arkadaşım olan Muhittin Bakan, Turgay Gezer, Erkan Kiraz, Necdet Güler ve Şenel Altuğ’a yürekten teşekkür ediyorum.

HOŞGÖRÜ YOLU KYÖD ÇALIŞTAYI

HÖŞGÖRÜ YOLU KYÖD ÇALIŞTAYI SONU

En başta, en büyük teşekkürü Deniz Badem, Murat Sipahioğlu, Erdem Çakır ve Furkan Yavuz hak ediyor. Kağıt üzerindeki projeyi önce ulusal, sonra uluslararası hale getirdiler, bilinir kıldılar. Kendilerini yürekten alkışlıyorum.

Ekibin diğer üyeleri; Seda Badem, Melek Sipahioğlu, Özlem Sipahioğlu, Tatyana Muhadov Yavuz, Esin Çakır, Can Uçar, Fırat Noyan, Mahmut Karahan, Burak Tuncay, Erdinç Ergün, Nazlı Demirtaş, Seyda Kesikoğlu, Sibel Noyan, Serkan Metin, Aslı Metin, Bahadır Çakmakçı teşekkürü kat be kat hak ediyor.

Hakan Tanta, Hüseyin Sarı, Hüseyin Eryurt, Caroline Finkel, Kate Clow, Selvi Çınar, Didem Turan, Nevzat Doğan, Fatma Kaplan Hürriyet’e kişisel destekleri için teşekkür ediyoruz.

AVRASYOLU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞTAYI

Bahçecik Kültür ve Dayanışma Derneği (BKDD), Başiskele Doğa Sporları Derneği (BADOSK), Kocaeli Doğa Sporları Külübü (KDOSK), Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD), Kocaeli Fotoğraf Sanatçıları Derneği (KASK), Kocaeli Dokümantasyon Merkezi (KDM), İzmit Doğa Sporları Kulübü, Kervan Trekking Grubu, Nikomedia Trekking Grubu, Çenesuyu Trekking Grubu’na kurumsal destekleri için teşekkür ediyoruz.

Zahmet edip buraya gelen, beni dinleme zahmetine katlanan dostlarıma yürekten teşekkürlerimle saygılarımı sunuyorum.

Kadem Duran

İşl. ve Elk. Yük. Müh.

Hoşgörü Yolu İnternet Sitesi Adresi;

https://www.toleranceway.com/

Hoşgörü Yolu Belgesel Linki;

https://www.youtube.com/watch?v=pDcTZUfCCqk

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