Türk süt ürünleri sektörü, insanlığın süt ve süt ürünleri ihtiyacını dövize dönüştürüyor. 2021 yılında yüzde 47’lik artışla 438 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandıran Türk süt ürünleri sektörü, 2022 yılının 5 aylık diliminde ihracatını yüzde 95’lik artışla 300 milyon dolara çıkardı. Sektör, 2023 yılında 1 milyar dolar ihracat hedefliyor. Türkiye’nin süt ürünleri ihracatında vites artırdığını dile getiren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, son 1 yıllık dönemde sektörün 580 milyon dolarlık ihracata imza attığını vurguladı.
05 Haz 2022 - 15:01- Ekonomi Güncelleme: 05 Haz 2022 - 15:02
Türk süt sektörü sağlık ihraç ediyor
Hayata geldiği ilk günden itibaren anne sütüyle hayata tutunan insanlık, sonrasında protein, kalsiyum, vitamin ve mineraller ihtiyacını da binlerce yıldır süt ve süt ürünlerinden karşılıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.