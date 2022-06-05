Tat’tan pratik çözümler

Yarım asırdır her gün girdiği milyonlarca mutfağa sağlıklı, lezzetli ve güvenilir ürünler sunan; ileri teknoloji, en üst seviyedeki gıda güvenliği ve kalite standartlarıyla ürünlerini özenle hazırlayan Tat Gıda, tüketicilerin gün geçtikçe artan hız, pratiklik ve sağlıklı yemek arayışını dikkate alarak yeniliklerine bir halka daha ekledi.

ÇEVRECİ VE PRATİK

Tat Gıda Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Esra Süzme, “Geleneksel Türk mutfağının eşsiz yemeklerini inovatif bir yaklaşımla çevreci ve pratik hazır tabaklarda tüketicimize sunarak, bir kez daha bildiğiniz ve güvendiğiniz Tat kalitesinin ve özeninin altına imzamızı atmış olduk. Böylece lider olduğumuz hazır yemek kategorisinde “Tat Hazır Tabak” ile çeşit, kalite ve lezzet çıtasını bambaşka bir noktaya taşıyor, dengeli ve sağlıklı beslenmek isteyen herkese pratik öğünler sunuyoruz” dedi.