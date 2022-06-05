05 Haz 2022 - 15:02- Ekonomi G: 05 Haz 2022 - 15:03

OPPO'dan öneriler

Dünyanın önde gelen lider akıllı ürün markası OPPO, kısa bir süre önce girişimcilere teknoloji start-up'larının varlıklarını sürdürmelerinde ihtiyaç...

Dünyanın önde gelen lider akıllı ürün markası OPPO, kısa bir süre önce girişimcilere teknoloji start-up'larının varlıklarını sürdürmelerinde ihtiyaç duyacakları desteği vermek için OPPO Research Institute Innovation Accelerator'ı tanıttı. Dünyanın her yerinde sunulan yenilikçi teknoloji tekliflerini arayan bu program, teknolojinin faydalarını daha fazla insana ulaştırmak için, dünya çapındaki teknoloji profesyonellerini ve yenilikçileri güçlendirmeyi, onlara ilham vermeyi amaçlıyor.
# bir

05 Haz 2022 - 15:02 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.319.687 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Turpak, gücüne güç kattı! mask
Turpak, gücüne güç kattı!
Koçtaş’tan büyüme atağı mask
Koçtaş’tan büyüme atağı
Türk süt sektörü sağlık ihraç ediyor   mask
Türk süt sektörü sağlık ihraç ediyor  
Tat’tan pratik çözümler mask
Tat’tan pratik çözümler
Anadolu Isuzu, güneş enerjisine yöneldi mask
Anadolu Isuzu, güneş enerjisine yöneldi
Pepsi’nin reklam yüzü Uraz Kaygılaroğlu oldu mask
Pepsi’nin reklam yüzü Uraz Kaygılaroğlu oldu
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL