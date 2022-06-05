Dünyanın önde gelen lider akıllı ürün markası OPPO, kısa bir süre önce girişimcilere teknoloji start-up'larının varlıklarını sürdürmelerinde ihtiyaç duyacakları desteği vermek için OPPO Research Institute Innovation Accelerator'ı tanıttı. Dünyanın her yerinde sunulan yenilikçi teknoloji tekliflerini arayan bu program, teknolojinin faydalarını daha fazla insana ulaştırmak için, dünya çapındaki teknoloji profesyonellerini ve yenilikçileri güçlendirmeyi, onlara ilham vermeyi amaçlıyor.
05 Haz 2022 - 15:02- Ekonomi Güncelleme: 05 Haz 2022 - 15:03
OPPO'dan öneriler
Dünyanın önde gelen lider akıllı ürün markası OPPO, kısa bir süre önce girişimcilere teknoloji start-up'larının varlıklarını sürdürmelerinde ihtiyaç...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.