OPPO'dan öneriler

Dünyanın önde gelen lider akıllı ürün markası OPPO, kısa bir süre önce girişimcilere teknoloji start-up'larının varlıklarını sürdürmelerinde ihtiyaç duyacakları desteği vermek için OPPO Research Institute Innovation Accelerator'ı tanıttı. Dünyanın her yerinde sunulan yenilikçi teknoloji tekliflerini arayan bu program, teknolojinin faydalarını daha fazla insana ulaştırmak için, dünya çapındaki teknoloji profesyonellerini ve yenilikçileri güçlendirmeyi, onlara ilham vermeyi amaçlıyor.