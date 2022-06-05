Turpak, gücüne güç kattı!

Türkiye akaryakıt sektörünü 1999 yılından bu yana “Taşıt Tanıma Sistemi” vasıtasıyla otomasyonlarla tanıştıran Turpak'ın, Asyaport Liman A.Ş. ile Medlog Lojistik işbirliği artarak devam ediyor. Ülkemizde hizmet ihracatçıları arasında 1'inci sırada yer alan şirketlerin büyüme başarısının arkasında teknolojiye yaptığı yatırımlar büyük önem teşkil ediyor.
TAŞIT TANIMA
Konuya dair görüşlerini paylaşan Turpak Genel Müdür Yardımcısı Alper Önkol "7 yılı aşkın süredir Turpak otomasyon çözümlerini kullanan Medlog, yoğun operasyonel süreçlerinde ve en zorlu koşullarda taşıt tanıma ile yakıt ikmal süreçlerini 24 saat kesintisiz olarak takip edebiliyor. Turpak'a olan güvenleri için Medlog Lojistik ve Asyaport Liman A.Ş.'ye bir kez daha teşekkür ederiz." dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.