Karamürsel’de ‘Suyun Tılsımı’ Sergisi büyüledi

Karamürsel Halk Eğitim Merkezi’nin Gazanfer Bilge Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrencilerinin hazırladıkları 2021-2022 öğretim dönemi ‘Suyun Tılsımı’ adlı ebru sergisi açıldı. 12 kursiyerin eserlerinden oluşan sergiyi gezen Kaymakam Canbaba, usta öğretici Gülnur Emre’den ebru sanatı ve sergi hakkında bilgi aldı. Kaymakam Canbaba, serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
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Açılışa Kaymakam Osman Aslan Canbaba, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ferhan Uğur, Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi H. Fatih Yakut, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Akın Atlıbatur, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bahar Kaplan Yavuz, Gazanfer Bilge Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü Sürmeli Gökçe, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.