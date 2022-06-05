Karamürsel’de ‘Suyun Tılsımı’ Sergisi büyüledi

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Karamürsel Halk Eğitim Merkezi’nin Gazanfer Bilge Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrencilerinin hazırladıkları 2021-2022 öğretim dönemi ‘Suyun Tılsımı’ adlı ebru sergisi açıldı. 12 kursiyerin eserlerinden oluşan sergiyi gezen Kaymakam Canbaba, usta öğretici Gülnur Emre’den ebru sanatı ve sergi hakkında bilgi aldı. Kaymakam Canbaba, serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

YOĞUN KATILIM

Açılışa Kaymakam Osman Aslan Canbaba, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ferhan Uğur, Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi H. Fatih Yakut, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Akın Atlıbatur, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bahar Kaplan Yavuz, Gazanfer Bilge Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü Sürmeli Gökçe, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.