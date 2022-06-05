Karamürsel Tepeköy Mahallesi’ndeki Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne bağlı giyim kursunun yılsonu sergisi açıldı. Tepeköy Halk Eğitim Merkezi’nde giyim kursunun sergisi açıldı. Açılışa Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bahar Kaplan Yavuz, CHP İlçe Başkanı Anıl Aksu, Tepeköy Mahallesi Muhtarı Recep Şahin, kursiyer ve yakınları katıldı. Sergi programı saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kurdele kesiminin ardından protokol sergiyi gezerek kurs eğitmenini ve kursiyerleri tebrik etti.
05 Haz 2022 - 15:04- Gündem Güncelleme: 05 Haz 2022 - 15:05
Tepeköy’de yılsonu sergisi açıldı
Karamürsel Tepeköy Mahallesi’ndeki Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne bağlı giyim kursunun yılsonu sergisi açıldı. Tepeköy Halk Eği...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.