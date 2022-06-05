Tepeköy’de yılsonu sergisi açıldı

Karamürsel Tepeköy Mahallesi’ndeki Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne bağlı giyim kursunun yılsonu sergisi açıldı. Tepeköy Halk Eğitim Merkezi’nde giyim kursunun sergisi açıldı. Açılışa Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bahar Kaplan Yavuz, CHP İlçe Başkanı Anıl Aksu, Tepeköy Mahallesi Muhtarı Recep Şahin, kursiyer ve yakınları katıldı. Sergi programı saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kurdele kesiminin ardından protokol sergiyi gezerek kurs eğitmenini ve kursiyerleri tebrik etti.