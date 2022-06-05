TÜİK'in rakam oyunu ortaya çıktı: Enflasyonu bu yüzden düşük gösterdi

Ünlü ekonomist Mustafa Sönmez, Türkiye İstatistik Kurumu'nun ( TÜİK) enflasyon verilerini neden düşük gösterildiğini açıkladı.
Mart ayında yüzde 5,46 artan enflasyon, nisanda yüzde 7,25 artmıştı. Ancak, TÜİK'in verilerinde açıklanan aylık enflasyon oranı yüzde 2,98'de kaldı.
TÜİK'in açıkladığı verilerin aksine, vatandaşlar her geçen gün artan enflasyonun altında ezilirken, ekonomist Mustafa Sönmez, yaptığı paylaşımda enflasyon verilerinde yapılan oyunu açıkladı.
Sönmez, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "TÜİK, nisan temposunda bir enflasyon ölçmesi yapsaydı Temmuz enflasyonu %100 olacak ve memurlar, emekliler bu orana göre zam alacaklardı. Mayısta açıklanan %3 aylık tempo ile ise Temmuz yıllık TÜFE %77,5 olacak. Bu, rakam oyunuyla dörtte bir ekmeği çalmaktır. Yapılan hırsızlıktır" ifadelerini kullandı.
Enflasyon verisi açıklayan bir diğer bağımsız kuruluş olan ENAG ise, enflasyonun mayıs ayında aylık bazda yüzde 5,46 arttığını, son 12 aylık artışın ise yüzde 160,76 olduğunu açıklamıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Ali Y. - Hükümet eliyle fakirleşmek budur.bunuyıllardır yapıyorlar.bunu anlayanlar anlamayanlardan çok oldugu zaman kurtulabiliriz.
Kocaeli̇li̇ - bunların besmele cekmeleri bile yalan...vatandaş kendi eflasyonunu carşı, pazarda görüyor secimdede ona göre hareket etmeli...
Şimal61 - Bunların hayatı yalan,,,,doğru bilgi Medeni ülkelerde olur,,,
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.