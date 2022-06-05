TÜİK'in rakam oyunu ortaya çıktı: Enflasyonu bu yüzden düşük gösterdi

Ünlü ekonomist Mustafa Sönmez, Türkiye İstatistik Kurumu'nun ( TÜİK) enflasyon verilerini neden düşük gösterildiğini açıkladı.

Mart ayında yüzde 5,46 artan enflasyon, nisanda yüzde 7,25 artmıştı. Ancak, TÜİK'in verilerinde açıklanan aylık enflasyon oranı yüzde 2,98'de kaldı.

TÜİK'in açıkladığı verilerin aksine, vatandaşlar her geçen gün artan enflasyonun altında ezilirken, ekonomist Mustafa Sönmez, yaptığı paylaşımda enflasyon verilerinde yapılan oyunu açıkladı.

Sönmez, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "TÜİK, nisan temposunda bir enflasyon ölçmesi yapsaydı Temmuz enflasyonu %100 olacak ve memurlar, emekliler bu orana göre zam alacaklardı. Mayısta açıklanan %3 aylık tempo ile ise Temmuz yıllık TÜFE %77,5 olacak. Bu, rakam oyunuyla dörtte bir ekmeği çalmaktır. Yapılan hırsızlıktır" ifadelerini kullandı.

Enflasyon verisi açıklayan bir diğer bağımsız kuruluş olan ENAG ise, enflasyonun mayıs ayında aylık bazda yüzde 5,46 arttığını, son 12 aylık artışın ise yüzde 160,76 olduğunu açıklamıştı.