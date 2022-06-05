05 Haz 2022 - 15:15- Gündem G: 05 Haz 2022 - 17:22

TÜİK'in rakam oyunu ortaya çıktı: Enflasyonu bu yüzden düşük gösterdi

TÜİK'in enflasyonu neden düşük gösterdiğini ünlü ekonomist Mustafa Sönmez açıkladı. Sönmez, memur ve emekliler için yapılacak Temmuz zammına işaret etti.
TÜİK'in rakam oyunu ortaya çıktı: Enflasyonu bu yüzden düşük gösterdi mask

Ünlü ekonomist Mustafa Sönmez, Türkiye İstatistik Kurumu'nun ( TÜİK) enflasyon verilerini neden düşük gösterildiğini açıkladı.

Mart ayında yüzde 5,46 artan enflasyon, nisanda yüzde 7,25 artmıştı. Ancak, TÜİK'in verilerinde açıklanan aylık enflasyon oranı yüzde 2,98'de kaldı.

TÜİK'in açıkladığı verilerin aksine, vatandaşlar her geçen gün artan enflasyonun altında ezilirken, ekonomist Mustafa Sönmez, yaptığı paylaşımda enflasyon verilerinde yapılan oyunu açıkladı.

Sönmez, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "TÜİK, nisan temposunda bir enflasyon ölçmesi yapsaydı Temmuz enflasyonu %100 olacak ve memurlar, emekliler bu orana göre zam alacaklardı. Mayısta açıklanan %3 aylık tempo ile ise Temmuz yıllık TÜFE %77,5 olacak. Bu, rakam oyunuyla dörtte bir ekmeği çalmaktır. Yapılan hırsızlıktır" ifadelerini kullandı.

Enflasyon verisi açıklayan bir diğer bağımsız kuruluş olan ENAG ise, enflasyonun mayıs ayında aylık bazda yüzde 5,46 arttığını, son 12 aylık artışın ise yüzde 160,76 olduğunu açıklamıştı.

# bir, ile

05 Haz 2022 - 15:15 - Gündem

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Yorumlar

(3)
03

Ali Y. - Hükümet eliyle fakirleşmek budur.bunuyıllardır yapıyorlar.bunu anlayanlar anlamayanlardan çok oldugu zaman kurtulabiliriz.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 05 Haziran 16:13
02

Kocaeli̇li̇ - bunların besmele cekmeleri bile yalan...vatandaş kendi eflasyonunu carşı, pazarda görüyor secimdede ona göre hareket etmeli...

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 05 Haziran 15:43
01

Şimal61 - Bunların hayatı yalan,,,,doğru bilgi Medeni ülkelerde olur,,,

Yanıtla . 6Beğen . 2Beğenme 05 Haziran 15:22
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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