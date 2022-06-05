Sarıgül Kandıra'dan seslendi: "Çocukları sevindirmek için affet"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kandıra Cezaevinin önünde genel af konusuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya TDP İl Başkanı Volkan Karayel ile birlikte İl Yönetim Kurulu üyeleri Erdinç Çakan ve Olcay Danacı katıldı. Sarıgül açıklamasında, “Ülkemizin içinde bulunduğu, siyasi, ekonomik ve sosyal şartlar, bir af çıkarmayı gerektiriyor. Bu nedenle 9 Nisan’da, bir af çağrısında bulundum. O günden beridir, bu çağrıyı tekrarlıyorum. Bugün de aynı amaçla Kandıra Cezaevinin önündeyim. Ortada bir suç ve suçlu varsa bunun arkasında ekonomik sorunlar vardır.Toplumsal sorunlar vardır. Kamu düzenindeki eksikliklerimiz vardır. Eğitim sistemimizdeki yanlışlar vardır. Bütün bu sorunlarımızın suçunu mahkûmlara yükleyip geri çekilemeyiz. Suçlular, intikam alınması gereken değil ıslah edilmesi gereken insanlardır. Doğru kullanılırsa, affetmek ıslah etmek yolunu açabilir” dedi.

TOPLUMSAL BARIŞ İÇİN AF

Sarıgül, “Bu gerekçelerle, bütün siyasi partilere bir kez daha, çağrıda bulunuyorum: Gelin hep birlikte bir af çıkaralım. Adı da “toplumsal barış” affı olsun. Devletimizin güçlü ve adil olduğunu, vicdanlı, şefkatli ve merhametli olduğunu gösterelim. Cezaevlerinden çıkacak, mahkûmlara da psikolojik destek verelim, ekonomik destek verelim, iş bulmalarına toplumla kaynaşmalarına yardımcı olalım. 9 milyon Suriyeliye bakan Türkiye’min, 250 bin kader mahkumuna bakacak gücü vardır.Güzel Türkiye’min, vicdanına sesleniyorum. Affet Türkiye! Diyorum. Haksızlığa uğramışlar için affet Anaların hasretini dindirmek için affet. Çocukları sevindirmek için affet. Özgürlük için, barış için affet. Geçmişi geride bırakmak için affet. Yaptığım bu, toplumsal af çağrısının destek bulacağına inanıyorum. Bizim insanımız, merhametlidir. Sevgi doludur. Affetmeyi sever, yanlış yapanları, affedecek kadar, yüce gönüllüdür” şeklinde konuştu.