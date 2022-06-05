Barlas AKP'deki yeni kuralı ifşa etti

İğneden ipliğe gelen zamlar, düşen alım gücü, hayat şartlarının her geçen daha da zorlaşması gibi sebepler vatandaşı perişan ederken, Ağrı AKP Gençlik kollarının şatafatlı sahur programı yapması tepkilere neden olmuştu. Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas, AKP'nin Kızılcahamam'daki kampında getirilen yeni kuralı ifşa etti. Barlas kampa katılanların kahvaltı ya da yemek masasında fotoğraf çekmesinin yasaklandığını söyledi. Barlas, "Anlayacağınız Türkiye tam anlamıyla seçim atmosferine girdi. Belli ki seçim yarışı Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek. AK Parti kampından ilgi çeken bir detay da kampa katılanların kahvaltı ya da yemek masasında fotoğraflarının çekilmesinin yasaklanmasıydı" dedi.