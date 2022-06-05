İğneden ipliğe gelen zamlar, düşen alım gücü, hayat şartlarının her geçen daha da zorlaşması gibi sebepler vatandaşı perişan ederken, Ağrı AKP Gençlik kollarının şatafatlı sahur programı yapması tepkilere neden olmuştu. Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas, AKP'nin Kızılcahamam'daki kampında getirilen yeni kuralı ifşa etti. Barlas kampa katılanların kahvaltı ya da yemek masasında fotoğraf çekmesinin yasaklandığını söyledi. Barlas, "Anlayacağınız Türkiye tam anlamıyla seçim atmosferine girdi. Belli ki seçim yarışı Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek. AK Parti kampından ilgi çeken bir detay da kampa katılanların kahvaltı ya da yemek masasında fotoğraflarının çekilmesinin yasaklanmasıydı" dedi.
05 Haz 2022 - 16:32- Siyaset Güncelleme: 05 Haz 2022 - 16:36
Barlas AKP'deki yeni kuralı ifşa etti
Vatandaş geçim sıkıntısı çekerken, AKP'li isimlerin şatafatlı sofralarda fotoğraf çekmesi sık sık eleştiriliyordu. Yandaş yazar Mehmet Barlas, AKP'de getirilen yeni kuralı ifşa etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.