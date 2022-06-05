05 Haz 2022 - 16:40- Siyaset G: 05 Haz 2022 - 16:44

Son seçim anket sonuçları: 5 ayda AKP ve MHP'ye kötü haber

Son seçim anket sonuçlarının 5 aylık ortalaması yayınlanırken AKP ve MHP'nin düşüşü gözlerden kaçmazken CHP ve İYİ Parti'nin oylarında artış olduğu görüldü.

Son seçim anket sonuçları: 5 ayda AKP ve MHP'ye kötü haber mask

Son seçim anket sonuçları 2022 yılının ilk 5 ayındaki değişimi yayınlandı. Buna göre AKP ve MHP'nin oylarındaki düşüş gözlerden kaçmadı. 24 Haziran ve 31 Mart'ta Millet İttifakı'nı oluşturan CHP ve İYİ Parti'nin oy oranlarında ise artış olduğu görüldü. Veri Türkiye'nin paylaştığı 5 aylık periyottaki anket sonuçlarındaki değişim şöyle:

Ocak ayı anket sonuçları

AKP: 32,9
CHP: 25,7
İYİ Parti: 11,6
MHP: 7,2
Şubat ayı anket sonuçları

AKP: 32,1
CHP: 26,4
İYİ Parti: 12,3
MHP: 6,9
Mart ayı anket sonuçları

AKP: 31,4
CHP: 27,1
İYİ Parti: 12,1
MHP: 6,3
Nisan ayı anket sonuçları

AKP: 28,6
CHP: 28,3
İYİ Parti: 13,6
MHP: 6,1
Mayıs ayı anket sonuçları

AKP: 27,7
CHP: 29,5
İYİ Parti: 14,2
MHP: 5,8

05 Haz 2022 - 16:40 - Siyaset

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