Son seçim anket sonuçları: 5 ayda AKP ve MHP'ye kötü haber

Son seçim anket sonuçları 2022 yılının ilk 5 ayındaki değişimi yayınlandı. Buna göre AKP ve MHP'nin oylarındaki düşüş gözlerden kaçmadı. 24 Haziran ve 31 Mart'ta Millet İttifakı'nı oluşturan CHP ve İYİ Parti'nin oy oranlarında ise artış olduğu görüldü. Veri Türkiye'nin paylaştığı 5 aylık periyottaki anket sonuçlarındaki değişim şöyle:
Ocak ayı anket sonuçları
AKP: 32,9
CHP: 25,7
İYİ Parti: 11,6
MHP: 7,2
Şubat ayı anket sonuçları
AKP: 32,1
CHP: 26,4
İYİ Parti: 12,3
MHP: 6,9
Mart ayı anket sonuçları
AKP: 31,4
CHP: 27,1
İYİ Parti: 12,1
MHP: 6,3
Nisan ayı anket sonuçları
AKP: 28,6
CHP: 28,3
İYİ Parti: 13,6
MHP: 6,1
Mayıs ayı anket sonuçları
AKP: 27,7
CHP: 29,5
İYİ Parti: 14,2
MHP: 5,8
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.