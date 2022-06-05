1972 yılında İsveç’te yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’nda alınan kararla 5 Haziran günü ‘Dünya Çevre Günü’ olarak kabul edildi. Aynı zamanda bu yıl yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 1- 7 Haziran haftası “Türkiye Çevre Haftası” olarak kutlanacak. Dünya Çevre Günü nedeni ile TMMOB’a bağlı Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi, oda binasında basın açıklaması yaptı. Açıklamada Oda Başkanı Gökhan Tilki, Şube Saymanı Murat Sancak, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Örgen Uğurlu ve oda üyeleri hazır bulundu.

“GÜNÜ RENKLENDİRECEK ŞOVLAR”

Açıklamayı yapan Oda Başkanı Gökhan Tilki, “Sürekli dozu artan bir şekilde doğal felaketlerin hayatımızın bir parçası olması, salgın hastalıkların biri bitmeden diğerinin dolaşıma sokulması, tarımın, doğanın, hayat kalitesinin yaşanan çevre felaketleri ile birlikte giderek bizden uzaklaşmasına sadece yasa değişiklikleri ve küçük çaplı, günü renklendirecek şovlarla engelleyemeyeceğimizi görebilmek için bu kutlamalardan daha fazlasının gerektiğinin de farkında olmalıyız. Eğer doğanın sesine kulak vermezsek dönüşü olmayan bir yola girecek. Çevre felaketlerinde bir üst sınıfa geçmiş olacağız” dedi.

“MÜSİLAJ GERİ GELEBİLİR”

Kocaeli’deki başlı sorunlara değinen Tilki, “Bu sene henüz müsilajı görmedik. Nisan ayında Adalar ve Beşiktaş açıklarında müsilaj görüldü. Müsilajın yeniden görülme ihtimali var. Uzun yıllardır biriken kirliliğin bir yılda temizlenmesi mümkün değil. Sürekli süslü ve güzel kelimelerle olgu yaratılıyor. Çevre felaketleri hayatımızın bir parçası olmaya başlıyor. İleride çevre felaketi diyeceğimiz şeyleri düşünemiyoruz bile. Buzulların erimesi, atmosferin delinmesi vb. hayal edemeyeceğimiz felaketlere doğru gidiyoruz. Ne kadar erken dönebilirsek günü o kadar kurtarabiliriz. Müsilaj oldu bitti bir daha geri gelemeyecek diye düşünmemeliyiz” şeklinde açıklamalarda bulundu.