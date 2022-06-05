05 Haz 2022 - 16:45- Gündem G: 05 Haz 2022 - 16:46

Şanlı: Ek zam zaruri değil, hayatidir  

TÜİK, mayıs ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi, mayıs ayında yıllık yüzde 73,50, aylık yüzde 2,98 arttı. Türkiye Kamu-S...
Şanlı: Ek zam zaruri değil, hayatidir   mask

TÜİK, mayıs ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi, mayıs ayında yıllık yüzde 73,50, aylık yüzde 2,98 arttı. Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve TES Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Yaşar Şanlı, enflasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Şanlı, “Enflasyon açıklanınca aslında olan; temmuzda alacağımız zam değil, o aya kadar ve o ay cebimizden ne kadar çıktığı, alım gücümüzün ne kadar düştüğüdür. Ocak ayından itibaren 5 ayda 5 bin 587 TL eksik maaş aldık. Her yerde dönen sayılar ve kavram kargaşaları gerçekliği örtmez. Her ay enflasyon açıklanınca ısrarla dile getirdiğimiz ‘Seyyanen Zam + Refah Payı + Enflasyon Farkının Her Ay Maaşlara Yansıtılması’ doğruyu gösteren tek seçenektir” ifadelerini kullandı.

05 Haz 2022 - 16:45 - Gündem

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