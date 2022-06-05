TÜİK, mayıs ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi, mayıs ayında yıllık yüzde 73,50, aylık yüzde 2,98 arttı. Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve TES Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Yaşar Şanlı, enflasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Şanlı, “Enflasyon açıklanınca aslında olan; temmuzda alacağımız zam değil, o aya kadar ve o ay cebimizden ne kadar çıktığı, alım gücümüzün ne kadar düştüğüdür. Ocak ayından itibaren 5 ayda 5 bin 587 TL eksik maaş aldık. Her yerde dönen sayılar ve kavram kargaşaları gerçekliği örtmez. Her ay enflasyon açıklanınca ısrarla dile getirdiğimiz ‘Seyyanen Zam + Refah Payı + Enflasyon Farkının Her Ay Maaşlara Yansıtılması’ doğruyu gösteren tek seçenektir” ifadelerini kullandı.
05 Haz 2022 - 16:45- Gündem Güncelleme: 05 Haz 2022 - 16:46
Şanlı: Ek zam zaruri değil, hayatidir
TÜİK, mayıs ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi, mayıs ayında yıllık yüzde 73,50, aylık yüzde 2,98 arttı. Türkiye Kamu-S...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.