Ersoy: İşçilerimizin ocakta aldığı zam sıfırlandı

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, mayıs ayı enflasyonunu değerlendirdi. Ersoy, “İşçilerimiz yüksek enflasyon karşısında alım güçlerini tamamen kaybetti. Kocaeli’de tüm belediyelerde çalışan özellikle şirket işçilerinin tamamına yakınının aldığı ücret açlık sınırının altında kaldı. Hükümetimizce de temmuz ayında emeklilik, asgari ücretliler ve diğer çalışanlar için öngördüğü düzenleme, yerelde belediye çalışanları için düşünülmezse büyük bir sıkıntı yaşanması kaçınılmaz olur” dedi.

“SESSİZ KALMAMIZ BEKLENEMEZ”

Ersoy, “Bugün TÜİK mayıs ayı enflasyonu yüzde 73,5 olarak açıklamıştır. İşçilerimizin bu yüksek enflasyon ile almış oldukları zam oranlarının 5 ayda TÜİK verilerine göre tamamı erimiş ve alım gücü sıfırlanmıştır. Bu maaş verileri ile geçinmemiz imkansız olmuştur. Bizim için artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Artık dayanacak gücümüz kalmamıştır. Bu duruma sessiz kalmamız beklenemez” ifadelerini kullandı.