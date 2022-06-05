Erenler’in yeni muhtarı İhsan Sarı

İzmit Erenler Muhtarı Yaşar Eker, geçtiğimiz Mart ayında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Eker'in vefatının ardından boşalan Erenler Mahalle Muhtarlığı için seçim bugün yapıldı. 8 bin 496 seçmenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimler için Fevzi Çakmak İlkokulu’nda 12 sandık, Topçular İlkokulu’nda 12 ve Erenler Bayırı Camii’nde ise 3 sandık olmak üzere mahallenin 3 farklı noktasında sandıklar oluşturuldu.
Erenler Muhtarlığına vekalet eden İhsan Sarı'nın yanı sıra Levent Terzi, Mustafa Karkın, CHP İl Gençlik Kolları eski Yöneticisi Bülent Sadıkoğlu, Sevil Saral, Emine Şeyma Atagün, Ahmet Okuyucular'ın yarıştığı Erenler Mahalle Muhtarlığı seçimlerinde sonuçlar belli oldu. Bugün gerçekleştirilen seçimler neticesinde Erenler Muhtarlığına vekalet eden İhsan Sarı, Erenler Mahallesinin yeni muhtarı olarak seçilirken oy dağılımları ise şu şekilde gerçekleşti:
İŞTE SONUÇLAR
İhsan Sarı - 845
Bülent Sadıkoğlu - 412
Levent Terzi - 410
Ahmet Okuyucular - 409
Mustafa Karkın - 390
Sevil Saral - 299
Emine Şeyma Atagün - 50
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Akın - Mahallemize hayırlı olsun
Kullar Ali - Tebrık ederim.Hayırlı olsun.TAM GÖREV İNSANI.Selamlar
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.