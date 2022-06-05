Erenler’in yeni muhtarı İhsan Sarı

İzmit Erenler Muhtarı Yaşar Eker, geçtiğimiz Mart ayında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Eker'in vefatının ardından boşalan Erenler Mahalle Muhtarlığı için seçim bugün yapıldı. 8 bin 496 seçmenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimler için Fevzi Çakmak İlkokulu’nda 12 sandık, Topçular İlkokulu’nda 12 ve Erenler Bayırı Camii’nde ise 3 sandık olmak üzere mahallenin 3 farklı noktasında sandıklar oluşturuldu.

Erenler Muhtarlığına vekalet eden İhsan Sarı'nın yanı sıra Levent Terzi, Mustafa Karkın, CHP İl Gençlik Kolları eski Yöneticisi Bülent Sadıkoğlu, Sevil Saral, Emine Şeyma Atagün, Ahmet Okuyucular'ın yarıştığı Erenler Mahalle Muhtarlığı seçimlerinde sonuçlar belli oldu. Bugün gerçekleştirilen seçimler neticesinde Erenler Muhtarlığına vekalet eden İhsan Sarı, Erenler Mahallesinin yeni muhtarı olarak seçilirken oy dağılımları ise şu şekilde gerçekleşti:

İŞTE SONUÇLAR

İhsan Sarı - 845

Bülent Sadıkoğlu - 412

Levent Terzi - 410

Ahmet Okuyucular - 409

Mustafa Karkın - 390

Sevil Saral - 299

Emine Şeyma Atagün - 50