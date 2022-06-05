Olay, Derince ilçesi Yavuz Sultan Mahallesi Barbaros Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen 90 yaşındaki Hüsniye Dağdelen’in her gün kendisine bakan torunu eve geldi. Evin içerisinde anneannesi Dağdelen’in hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Ardından polis, evin içerisinde incelemeler yaptı. Dağdelen’in cenazesi morga götürülmek üzere hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
05 Haz 2022 - 19:17- Asayiş Güncelleme: 05 Haz 2022 - 19:25
Evinde ölü bulundu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.