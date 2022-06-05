05 Haz 2022 - 19:21- Asayiş G: 05 Haz 2022 - 19:24

Kayıp kuaför olayında flaş gelişme: Arkadaşı itiraf etti

Sakarya’da 25 Nisan tarihinde gizemli şekilde ortadan kaybolan kuaför Savaş Aydoğan olayına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Arkadaşının kaybolmasıyla alakalı ifade verdikten sonra kayıplara karışan ve Zonguldak’ta polis ekiplerine teslim olan şüphelinin olayı itiraf ettiği iddia edildi. Şüphelinin ifadesinden yola çıkan ekipler Kocaali’de, Savaş Aydoğan’ın cesedini arıyor.
Kayıp kuaför olayında flaş gelişme: Arkadaşı itiraf etti mask
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, 25 Nisan 2022 tarihinde Kocaali ilçesinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Cemal T., kuaför Savaş Aydoğan'a (42) ulaşamadı. Ev sahibi Cemal T., Aydoğan’ın arkadaşı ve kendi oğlu Cem T. ile Savaş Aydoğan’ın kız arkadaşı M.E.’ye durumu aktardı. Aydoğan’ın kız arkadaşı M.E., Savaş’ın babasının il dışında bulunan evini onarmaya gittiğini iddia etti. M.E.'nin sözlerine inanmayan Cemal T., Sakarya'ya çağırdığı Aydoğan'ın ailesini polis merkezine ifade vermeye götürdü. Ev sahibi Cemal T.'nin şüphesi ve Aydoğan'ın annesinin şikayeti üzerine M.E. ile ev sahibinin oğlu Cem T.’nin ifadeleri alındı. Savaş Aydoğan'ın ev sahibinin oğlu ve aynı zamanda arkadaşı olan Cem T.’de ifade verdikten sonra kayıplara karıştı.

Aydoğan'ın bulunması için geniş çaplı çalışma başlatan Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ifadesinin ardından kayıplara karışan Cem T. için de seferber oldu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olaya ilişkin Aydoğan'ın kız arkadaşı M.E.'yi gözaltına aldı. Gebze ilçesindeki evinde gözaltına alınan M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaali Adliyesi'ne sevk edildi. M.E. buradaki işlemleri sonrasında adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

SIR PERDESİ ARALANDI, ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Aydoğan ile birlikte sırra kadem basan arkadaşı Cem T., Zonguldak Ereğli’de polis ekiplerine teslim oldu. Cem T., arkadaşı Savaş Aydoğan ile evlerine yakın bir bölgede bulunan konteyner içerisinde oturdukları esnada, Aydoğan’ın kendisine silah çektiğini ve bu esnada onu öldürdüğünü iddia etti. Daha sonrasında ise o bölgede bulunan bir araziye cesedi gömdüğünü öne sürmesi üzerine ekipler seferber oldu. Şüphelinin cenazeyi gömdüğünü iddia ettiği Kocaali ilçesi Görele Mahallesi’nde jandarma, polis, sağlık, olay yeri inceleme ekipleri hummalı bir çalıştırma gerçekleştiriyor. Ayrıca, şüpheli Cem T.’nin de bölgeye getirilerek, cenazeyi gömdüğü yeri tarif etmesi bekleniyor. Bölgede cenaze aracı da hazır bekletiliyor.

05 Haz 2022 - 19:21 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.319.687 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı mask
Yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Kızını taciz eden şahıstan hesap sormaya gitti, taciz edildi mask
Kızını taciz eden şahıstan hesap sormaya gitti, taciz edildi
Arkadaşının intihar ettiğini söylemişti, tutuklandı  mask
Arkadaşının intihar ettiğini söylemişti, tutuklandı 
Çıkan kavgaya müdahale eden polisler yaralandı mask
Çıkan kavgaya müdahale eden polisler yaralandı
TEM'de yolun karşısına geçmek isterken canından oldu mask
TEM'de yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
Sahte akaryakıt fişi satan şüpheliler tutuklandı mask
Sahte akaryakıt fişi satan şüpheliler tutuklandı
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL