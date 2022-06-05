Kandıra'da üç mahalle ve azalar seçildi

Kandıra’da yaşanan ara seçim heyecanı sona erdi. Cebeci Mahallesi’nde ailevi sebepler nedeniyle istifa eden Gürkan Durmuş’un ve Sarnıçlar Mahallesi’nde trafik kazası nedeniyle vefat eden Recep Çalık’ın yerine yeni muhtar seçildi. Pınarlı Mahallesi’nde ise istifa eden azaların yerine yeni azalar seçildi.
Kandıra’nın iki mahallesinde görevlerinden ayrılan muhtarların geçici süreyle yerine görevlendirilen muhtarlardan biri görevine devam ederken diğeri ise kullanılan oylar neticesinde görevini rakibine devretmek durumunda kaldı. Kullanılan oylar neticesinde Cebeci Mahallesi’nin muhtarı Engin Çelik olurken, geçici süreyle görevde bulunan Faruk Çoruh seçimi ikinci sırada tamamladı. Sarnıçlar Mahallesi’nde ise geçici süreyle görevde bulunan Zeynel Bayrakdar seçilmiş muhtar olarak görevine devam etme hakkını elde etti.
CEBECİ MAHALLESİ MUHTARLIK SEÇİMİNİN SONUÇLARI
Seçmen sayısı:480 / Kullanılan oy sayısı: 384 / Geçersiz oy sayısı: 4
Engin Çelik: 209
Faruk Çoruh: 78
Gürsoy Çakar: 53
Ramazan Bayrak: 24
Mustafa Çakır: 16
SARNIÇLAR MAHALLESİ MUHTARLIK SEÇİMİNİN SONUÇLARI
Seçmen sayısı:318 / Kullanılan oy sayısı: 289 / Geçersiz oy sayısı: 7
Zeynel Bayrakdar: 144
Şadi Zeyran: 60
Serfet Şengül: 55
Recep Özaydın: 23
PINARLI MAHALLESİ AZALIK SEÇİMİNİN SONUÇLARI
Seçmen sayısı:353 / Kullanılan oy sayısı: 70 / Geçersiz oy sayısı: 10
Resul Karaca: 41
Nafis Dursun: 38
İsmet Oruç: 34
Nail Akyol: 30
Nazmi Şengün: 29
Hasan Bayram: 29
Mustafa Aktaş: 25
Hasan Akyol: 22
İsmail Bayram: 5
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.