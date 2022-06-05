05 Haz 2022 - 22:54- Gündem G: 06 Haz 2022 - 09:37

Kandıra’da üç mahallede muhtar ve azalar seçildi

Kandıra’da yaşanan ara seçim heyecanı sona erdi. Cebeci Mahallesi’nde ailevi sebepler nedeniyle istifa eden Gürkan Durmuş’un ve Sarnıçlar Mahallesi’nd...
Kandıra’da üç mahallede muhtar ve azalar seçildi mask
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Kandıra’da yaşanan ara seçim heyecanı sona erdi. Cebeci Mahallesi’nde ailevi sebepler nedeniyle istifa eden Gürkan Durmuş’un ve Sarnıçlar Mahallesi’nde trafik kazası nedeniyle vefat eden Recep Çalık’ın yerine yeni muhtar seçildi. Pınarlı Mahallesi’nde ise istifa eden azaların yerine yeni azalar seçildi.

Kandıra’nın iki mahallesinde görevlerinden ayrılan muhtarların geçici süreyle yerine görevlendirilen muhtarlardan biri görevine devam ederken diğeri ise kullanılan oylar neticesinde görevini rakibine devretmek durumunda kaldı. Kullanılan oylar neticesinde Cebeci Mahallesi’nin muhtarı Engin Çelik olurken, geçici süreyle görevde bulunan Faruk Çoruh seçimi ikinci sırada tamamladı. Sarnıçlar Mahallesi’nde ise geçici süreyle görevde bulunan Zeynel Bayrakdar seçilmiş muhtar olarak görevine devam etme hakkını elde etti.

CEBECİ MAHALLESİ MUHTARLIK SEÇİMİNİN SONUÇLARI

Seçmen sayısı:480 / Kullanılan oy sayısı: 384 / Geçersiz oy sayısı: 4

Engin Çelik: 209

Faruk Çoruh: 78

Gürsoy Çakar: 53

Ramazan Bayrak: 24

Mustafa Çakır: 16

SARNIÇLAR MAHALLESİ MUHTARLIK SEÇİMİNİN SONUÇLARI

Seçmen sayısı:318 / Kullanılan oy sayısı: 289 / Geçersiz oy sayısı: 7

Zeynel Bayrakdar: 144

Şadi Zeyran: 60

Serfet Şengül: 55

Recep Özaydın: 23

PINARLI MAHALLESİ AZALIK SEÇİMİNİN SONUÇLARI

Seçmen sayısı:353 / Kullanılan oy sayısı: 70 / Geçersiz oy sayısı: 10

Resul Karaca: 41

Nafis Dursun: 38

İsmet Oruç: 34

Nail Akyol: 30

Nazmi Şengün: 29

Hasan Bayram: 29

Mustafa Aktaş: 25

Hasan Akyol: 22

İsmail Bayram: 5

05 Haz 2022 - 22:54 - Gündem

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