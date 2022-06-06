Kaza, saat 21:30 sıralarında İzmit Orhan Mahallesi Sadettin Yalım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet K. kontrolündeki 41 NH 882 plakalı otomobil cadde üzerinde karşı istikametten gelen itfaiye aracına çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken alkollü olduğu öne sürülen sürücünün, “Ehliyetimi kaybedemem” diyerek olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Öte yandan, itfaiye aracının vakaya gitmek üzereyken kazaya karıştığı, vaka adresine bir başka itfaiye ekibinin gönderildiği öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
06 Haz 2022 - 08:53- Asayiş Güncelleme: 06 Haz 2022 - 08:56
İtfaiye aracına çarptı, “Ehliyetimi kaybedemem” diyerek kaçtı
İzmit'te itfaiye aracına çarpan otomobilin sürücüsünün, “Ehliyetimi kaybedemem” dedikten sonra olay yerinden kaçtığı iddia edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.