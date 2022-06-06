Tarihi Kırkpınar öncesi altın kemer Nedim Gürel’in oldu

Kocaeli’de 14.’sü düzenlenen Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri tamamlandı. Tarihi Kırkpınar güreşi öncesi yapılan organizasyona ilgi yoğundu. Turnuvada 65 başpehlivan boy gösterdi. 13 boydan 960 güreşçinin de katıldığı organizasyona toplam 1025 sporcu katılmış oldu. Başpehlivanların yarışında merakla beklenen şampiyonluğu Nedim Gürel göğüsledi. Finalde İsmail Balaban’ı mağlup eden Gürel, altın kemerin sahibi oldu.
Organizasyona dair açıklamalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Kocaeli, sporun başkenti olacak demiştik. Bu vizyonla hareket ediyoruz. Bu manada çok ciddi spor organizasyonlarına ev sahipliği yapıyoruz. Sekapark’taki yağlı güreşler yıllardır ilgiyle takip ediliyor. Türkiye’nin dört bir yanından güreşseverler gelip burayı izliyorlar. Başpehlivanlarımızın neredeyse tamamının katıldığı bir organizasyon oldu. Bu seneki organizasyonumuzda sınıf atlama imkanı da tanınmış oldu. Bu da Kocaeli’yi benzer 5 tane organizasyondan biri haline getirdi. Bizim açımızdan kategori atlama imkanının verilmesi önemli bir başarı. Bu sene bir başka yeniliğimiz de alanımızda oldu. Oldukça güzel bir ortam oluştu burada. Hem tribünler açısından hem saha açısından daha güzel bir organizasyon oldu. Güreşseverler mutlu, güreşçilerimiz mutlu, federasyon mutlu, biz de mutluyuz” şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Zülküf - Helal
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.