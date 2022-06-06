3600 ek gösterge için kritik gün

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 15 günlük aradan sonra toplanıyor. Beştepe’de saat 14.00’da başlayacak toplantıda üç önemli konunun görüşülmesi bekleniyor.
Toplantının ana gündem maddesi 3600 ek gösterge… Dün AKP Kızılcahamam Kampı’nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bilindiği gibi uzunca bir süredir çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge diye bilinen bir hazırlık yürütüyoruz. Nihayet bu çalışmayı tamamladık ve Meclisimizin takdirine sunma safhasına getirdik. Yarın Bakanlar Kurulu toplantısının ardından bu hazırlığı detaylarıyla açıklayacağım” dedi.
KİRA ARTIŞI VE SURİYE’YE OPERASYON
Toplantıda fahiş kira artışları konusunun masaya yatırılması bekleniyor. Kiracı ve mal sahibini orta yolda buluşturacak sabit oran formülü üzerinde duruluyor. Kabine’nin önemli gündem maddeleri arasında Suriye’ye yapılmasını planlanan operasyon da yer alıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın operasyona ilişkin hazırlıkları Cumhurbaşkanı ve Kabine üyeleriyle paylaşacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmi̇tli̇ - ASLA ERDOĞAN HALKIN YARARINA AÇIKLAMA YAPMAZ.GEÇENDENE AÇIKLAMA YAPMIŞTI YİNE PARA TOPLAMAK İÇİN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLADI MÜJDE DİYE.HİKAYE ANLATACAK YİNE.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.