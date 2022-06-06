Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Geçtiğimiz hafta altın fiyatları ABD’den gelen ekonomik gelişmelerle yön buldu. Perşembe günü ABD’de işsizlik maaşı başvuruları açıklandı. İşsizlik maaşına başvuranların sayısı tarihi düşük seviyeye indi.

Cuma günü ise ABD’de tarım dışı istihdam verisi beklentilerden güçlü geldi. Mayıs ayında tarım dışı istihdam 390 bin seviyesinde gerçekleşti ve 328 bin olan piyasa tahminlerini aştı.

İSTİHDAM VERİSİ SONRASI ONS ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ

ABD’de tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle birlikte ons altın geçtiğimiz hafta cuma günü 1874 dolar seviyesinden 1847 dolara kadar geriledi. Ons altın haftayı 1851 dolardan tamamladı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise ons altın yüzde 0.13 oranında değer kaybetti.

Bugüne 1851 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif primli bir seyir izleyerek 1854 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1849 dolar, en yüksek ise 1856 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTINA YATIRIM YAPAN KAZANDI

Öte yandan geçtiğimiz hafta gram altına yatırım yapan kazandı. Haftaya 970 liradan başlayan gram altın cuma günü 993 liraya kadar çıktıktan sonra 20 Aralık 2021 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gerçeklemesinin ardından ons altındaki düşüşün etkisiyle gram altın yüzde 1’in üzerinde geriledi. Zirve seviyeyi gördükten sonra 20 lira birden düşen gram altın 973 liraya indi. Gram altın haftayı 977 liradan tamamladı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 1.2 oranında kazandırdı.

GRAM ALTINDA SERT HAREKET

Yeni haftanın ilk işlem gününe 977 liradan başlayan gram altın gece saatlerinde dolar kurundaki sert hareketlerin etkisiyle birlikte 952 liraya kadar geriledikten sonra şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükseliş kaydederek 988 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en yüksek 988 lira seviyesi görüldü. Uzmanpara/Milliyet