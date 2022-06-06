SEDAŞ Sakarya’da yatırım projelerine hız veriyor

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), faaliyet bölgesine değer katmayı hedefleyen yatırım projelerini hızla hayata geçiriyor. Şirket, nüfus artışı ve sanayileşmeye bağlı olarak enerji ihtiyacı yükselen Sakarya’daki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Geride kalan bir yıl içinde, kent merkezinin yanı sıra ilçeler ve köyler de dahil olmak üzere şehrin tamamında bitirilen projeler sayesinde enerji ihtiyacının karşılanması sağlandı.

372 km’lik havai hattın montajı kısa sürede bitirildi

SEDAŞ, sene boyunca Sakarya’da şebeke, trafo postası, armatür, direk ve kabin montajları ile ek tesis çalışmalarına ağırlık verdi. Planlamalar kapsamındaki tesis çalışmaları sonucunda 75 km yer altı hat ve 372 km havai hat şebekelerinin yanı sıra 92 trafo postası, 10 bin 278 direk, 9 bin 335 armatür ve 23 mono blok kabinin montajları tamamlandı.

Enerji müsaadesi başvurusunda bulunan 350’ye yakın müşteriye ait tesis çalışmaları bitirildi ve resmî kurumlar ve müşterilerden gelen şebeke deplase talepleri karşılandı.

25 bin 784 sayaç yenisiyle değiştirildi

SEDAŞ’ın Sakarya’daki bakım çalışmaları kapsamında yenilenen alçak gerilim havai hattın uzunluğu 98 km olurken 5,8 km’lik enerji nakil hattı, 4,8 km’lik orta gerilim şebekesi ve 0,6 km’lik yer altı aydınlatma şebekesi de yenilendi. Kent genelinde tamamı yeni 2 bin 471 direk ve bin 134 armatür takılmasının yanı sıra mevcut armatürlerin de bakımları tamamlandı. Damga ayar sürelerinin dolduğu tespit edilen toplamda 25 bin 874 adet elektrik sayacı da yenisiyle değiştirilip yıl boyu ölçü devre kontrolleri yapıldı.

SEDAŞ’ın bir yılda tamamladığı yatırım, bakım ve saha faaliyetleri sonucu 2022’nin ilk çeyreğinde Sakarya’daki şikâyet sayıları yüzde 57 oranında azaldı.

Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 7 operasyon yöneticiliği bulunuyor

Tüketici taleplerinin daha kısa sürede çözümlenmesi konusunda 7 ayrı noktada konuşlandırılan operasyon yöneticiliklerine, Söğütlü-Ferizli ve Yenikent bölgelerini kapsayan Karaman Operasyon Yöneticiliği de geçtiğimiz yıllarda dahil oldu. Bölgelerin yüz ölçümü, hat uzunluğu, coğrafi yapısı, ihtiyaçları, tüketim değerleri gibi kritik parametrelere göre değerlendirilerek hayat geçirilen operasyon yöneticilikleri, müşteri odaklı hizmet anlayışıyla Sakarya iline hizmet veriyor.